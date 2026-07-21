Amparo Grisales reveló la rutina que sigue antes de grabar 'Yo Me Llamo': madruga a las 4:30 a. m.

Amparo Grisales se alista para una nueva edición de 'Yo Me Llamo', formato del que ha hecho parte como jurado desde su primera temporada. En una reciente entrevista con Lo Más Viral de Noticias Caracol, la actriz habló sobre su permanencia en el programa y aseguró que cada nueva entrega representa una nueva oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. ¿Qué significa para ella esta temporada? Todo gira alrededor del número 11, que es la edición de este año. Según comenzó explicando la actriz, este número tiene un valor especial dentro de sus creencias, pues está relacionado con temas como la "geometría sagrada y con la metafísica", áreas que han despertado su interés, por eso lo considera un número "maestro".

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Con esta undécima edición preparada para este martes 21 de julio a las 8:00 p. m., Grisales habló sobre lo que significa para ella continuar vinculada al formato y aseguró que cada nueva etapa representa una nueva oportunidad para seguir aprendiendo de los participantes, quienes le han dado sus mayores enseñanzas. La jurado explicó que cada presentación la lleva a investigar nuevos artistas, géneros musicales y estilos vocales para evaluar mejor a cada uno de los concursantes. "Cada canción que ellos interpretan, yo tengo que estudiarla. Cada cantante, cada género nuevo, la nueva generación de cantantes", afirmó la jurado durante la conversación.



Amparo Grisales explicó su papel como jurado en esta temporada

Uno de los temas que más ha llamado la atención de Amparo Grisales en demás temporadas es su manera de evaluar a los participantes de 'Yo Me Llamo'. La actriz explicó que su labor no se basa en sus gustos personales, sino en analizar qué tan fiel es cada interpretación al artista que los concursantes buscan imitar. Grisales aseguró que detrás de cada presentación hay un análisis detallado de aspectos técnicos como la respiración, el manejo del aire, los movimientos de la voz y las características que hacen único a cada cantante. Para ella, un buen imitador debe conocer a fondo al artista que representa y entender su forma de interpretar.

La jurado también habló sobre los géneros musicales actuales, especialmente el reguetón, un estilo que suele generar opiniones divididas entre el público. "Que uno diga: '¿qué es todo este reguetón que uno a veces no lo entiende, que no se les entiende nada?'. Pero cuando ya los estudias, les quitas la música y los analizas a nivel musical, son tremendos cantantes", afirmó Grisales. Además, destacó que el programa le ha permitido acercarse a géneros que hacen parte de la historia musical de Colombia y que siguen presentes en muchas familias como los tangos y la música de grandes intérpretes de otras épocas. De hecho, le es de gran sorpresa ver cómo jóvenes participantes interpretan canciones de artistas que pertenecieron a otras generaciones. "Uno dice: 'Wow, ¿cómo conocen esta música?'".



Parte de esta exigencia es heredada de su madre, quien tuvo un papel fundamental en la disciplina y preparación que han marcado su trayectoria artística. La actriz recordó que desde pequeña recibió el apoyo de su familia para formarse en las artes y que en su hogar siempre estuvo presente la importancia de esforzarse y dar lo mejor en cada proyecto. Según contó, ese compromiso fue una de las grandes enseñanzas que heredó de su madre, a quien recuerda con profundo cariño y admiración. "Mi mamá me lo inculcó siempre y nos apoyó siempre en las bellas artes porque todos estudiábamos en bellas artes. Siempre nos apoyó en todo", relató la artista, quien describió a su madre como una mujer cercana, elegante y atenta a cada detalle.



"No permitía que uno saliera desarreglado a la calle. Siempre era: 'mi hijita, ¿por qué estás peinada así?, no me gusta ese vestido'", contó entre risas. Y aunque reconoció que la ausencia de su madre sigue siendo una de las pérdidas más difíciles de afrontar, aseguró que sus enseñanzas permanecen presentes en su vida. “Me hace mucha falta, pero está en el corazón y me sigue guiando en muchas cosas”, afirmó. Esa manera de entender la vida también está relacionada con otro de los mensajes que Grisales destacó durante la conversación: la importancia de vivir con gratitud y valorar cada experiencia. La actriz aseguró que procura reconocer tanto los momentos sencillos como las oportunidades que ha recibido a lo largo de su camino. "La vida hay que caminarla viendo todos los paisajes y aprendiendo de todos los climas; dando gracias al aire que uno respira”, manifestó.



Amparo Grisales reveló detalles de su rutina diaria y su estilo de vida

Algunos de los hábitos personales que compartió Amparo Grisales incluyen el cuidar del cuerpo y la mente. Aunque algunos detalles prefiere mantenerlos en privado, hay prácticas que considera fundamentales para su bienestar: suele comenzar sus días muy temprano, alrededor de las 4:30 de la mañana, con espacios dedicados a la meditación, la respiración consciente y el agradecimiento. "La belleza es importante, pero hay que verla desde el punto de vista de tu templo. Nosotros somos individuos que tenemos una chispa divina dentro de nosotros, entonces si tenemos un huésped tan espectacular como es Dios, tenemos que tener la casa bien", explicó la actriz.

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"Hay que tener amor propio", reflexionó la jurado sobre la presión que existe actualmente alrededor de la imagen, especialmente por las redes sociales. "No es solamente lo de afuera, no es solamente las redes sociales, no es solamente los likes", indicó. Además, para ella los hábitos saludables deben empezar desde edades tempranas. Señaló que la alimentación, el ejercicio y la forma de pensar tienen un papel importante en el bienestar de las personas. "El deporte es una medicina. Más que tener medicinas, es no tener que necesitarlas, sino que tu alimentación, tus pensamientos y tu comida sean puros para que seas una persona sana y armoniosa", comentó.

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Sobre su rutina diaria, la actriz contó que su primer momento al despertar está dedicado a la conexión espiritual. "Lo primero es meditar, respirar conscientemente, dar gracias a Dios por el aire que respiro y por estar vivo, por un nuevo día hermoso", relató. Después de ese momento, Grisales inicia su alimentación, que mantiene bajo una filosofía vegetariana que sigue desde hace cerca de 40 años. "Soy vegetariana hace años, no como nada animal, nada de carnes, porque soy animalista y, por otro lado, por mucha salud. He tenido que investigar muchísimo cómo se puede tener una alimentación sana, proteínica y maravillosa sin necesidad de comer animalitos", aseguró. Entre los alimentos que hacen parte de su dieta mencionó frutas como arándanos, higos y papaya, además de huevos, bebidas vegetales, frutos secos, lentejas, fríjoles y aguacate.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co