Precio de la papa en Corabastos hoy, viernes 8 de agosto de 2025: criolla, pastusa y más

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, publicó en su portal el informe de precios correspondiente a la jornada del viernes 8 de agosto de 2025. Las variaciones observadas en el mercado obedecen a condiciones logísticas y climáticas que han influido en el flujo de productos desde zonas agrícolas como Boyacá y Cundinamarca. Estos factores han generado ajustes en la oferta, lo que se ha reflejado en los precios registrados en la central.

El comportamiento del precio de la papa es seguido de cerca por comerciantes, consumidores y analistas, debido a su incidencia directa en el costo de la alimentación diaria. Este tubérculo es uno de los productos con mayor volumen de comercialización en Corabastos, y sus fluctuaciones suelen impactar rápidamente en otros canales de distribución como plazas de mercado, tiendas de barrio y supermercados.



Precio de la papa en Corabastos

Según Corabastos, solo la papa pastusa bajó su precio. Así están los precios del tubérculo este viernes, 8 de agosto de 2025:



Papa criolla lavada: el bulto tiene un costo de $155.000 (estable)

Papa criolla sucia: el bulto tiene un costo de $105.000 (estable)

Papa pastusa: el bulto tiene un costo de $40.000 (bajó)

Papa R12 industrial: el bulto tiene un costo de $45.000 (estable)

Papa R12 negra: el bulto tiene un costo de $45.000 (estable)

Papa R12 roja: el bulto tiene un costo de $35.000 (estable)

Papa sabanera: el bulto tiene un costo de $235.000 (subió)

Papa suprema: el bulto tiene un costo de $35.000 (estable)

Papa tocarre: el bulto tiene un costo de $225.000 (subió)

Precio de la mojarra y otros pescados en Corabastos

Bagre dorado: el kilo tiene un costo de $26.000 (estable)

Bagre pintado: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)

Blanquillo gallego: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)

Boca chico: el kilo tiene un costo de $17.600 (estable)

Cachama: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Cajaro: el kilo tiene un costo de $20.000 (estable)

Camarón tigre: el kilo tiene un costo de $38.000 (estable)

Camarón titi: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)

Capaceta: el kilo tiene un costo de $18.400 (estable)

Caracol almeja: el kilo tiene un costo de $33.000 (estable)

Corvina: el kilo tiene un costo de $54.000 (estable)

Cucha: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Doncella: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Filete de merluza: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)

Filete de róbalo: el kilo tiene un costo de $58.000 (estable)

Gualajo: el kilo tiene un costo de $28.000 (estable)

Mojarra de mar: el kilo tiene un costo de $12.000 (estable)

Mojarra o tilapia roja: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Nicuro: el kilo tiene un costo de $14.000 (estable)

Paletón: el kilo tiene un costo de $10.000 (estable)

Pelada: el kilo tiene un costo de $25.000 (estable)

Pescado seco: el kilo tiene un costo de $32.000 (estable)

Pez mero o pollito de mar: el kilo tiene un costo de $21.000 (estable)

Pira botón: el kilo tiene un costo de $18.000 (estable)

Sierra: el kilo tiene un costo de $23.000 (estable)

Toyo tiburón pequeño: el kilo tiene un costo de $24.000 (estable)

Trucha arcoíris: el kilo tiene un costo de $19.800 (estable)

Valentón: el kilo tiene un costo de $35.000 (estable)

Precio de la carne en Corabastos

Cadera: el kilo tiene un costo de $40.000 (estable)

Chatas: el kilo tiene un costo de $56.000 (estable)

Costilla: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)

Lomo: el kilo tiene un costo de $70.000 (estable)

Pierna: el kilo tiene un costo de $34.000 (estable)

Sobrebarriga: el kilo tiene un costo de $32.000 (estable)

Precio del pollo hoy en Corabastos

Alas de pollo: el kilo tiene un costo de $16.000 (estable)

Menudencias: el kilo tiene un costo de $7.000 (estable)

Pechuga de pollo: el kilo tiene un costo de $17.500 (estable)

Perniles de pollo: el kilo tiene un costo de $15.000 (estable)

Pollo sin vísceras: el kilo tiene un costo de $21.000 (estable)

¿Cómo llegar a Corabastos?

La Central Mayorista de Abastos de Bogotá, conocida como Corabastos, se localiza en la avenida carrera 80 # 2-51 sur, en el sector de Villa Galante, dentro de la localidad de Kennedy, al suroccidente de la ciudad. Esta ubicación estratégica, entre las avenidas Ciudad de Cali y de las Américas, facilita el acceso desde distintos puntos de Bogotá. Además, su cercanía a barrios como Patio Bonito, Kennedy Central y El Amparo la convierte en un centro logístico clave para el comercio de alimentos frescos.

Para quienes se movilizan en vehículo particular, existen varias rutas de acceso según el punto de partida:



Desde el norte de Bogotá: tomar la avenida Boyacá hacia el sur, continuar por la avenida de las Américas y luego conectar con la avenida Ciudad de Cali. Desde allí, se accede a la carrera 80, que conduce directamente a la entrada principal.

Desde allí, se accede a la carrera 80, que conduce directamente a la entrada principal. Desde el centro de la ciudad: iniciar el recorrido por la avenida NQS en dirección sur, enlazar con la avenida de las Américas y seguir hasta la intersección con la avenida Ciudad de Cali. Luego, tomar la carrera 80 hasta el ingreso principal.

Luego, tomar la carrera 80 hasta el ingreso principal. La central dispone de zonas habilitadas para parqueo de vehículos particulares. Sin embargo, debido al alto flujo de visitantes en horas de la mañana, se recomienda llegar con suficiente anticipación para facilitar el ingreso y la ubicación del vehículo.

El Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) ofrece varias rutas que conectan con los alrededores de Corabastos. Entre las más utilizadas se encuentran:



731

740

F416

F422

G527

H327

H612

H707

Estas rutas tienen paraderos cercanos en puntos como:



Corabastos (Av. A. Mejía – Cl 36 Sur)

Br. Saucedal (Av. C. De Cali – Cl 36 Sur)

Br. Kennedy Norte Manzana 12a (Av. A. Mejía – Cl 2)

Parque Metropolitano Cayetano Cañizares (Av. A. Mejía – Cl 38 Sur)

Desde estos paraderos, el trayecto a pie hasta la entrada principal de la central toma entre cinco y diez minutos. El SITP representa una alternativa económica y funcional para quienes se desplazan desde diferentes zonas de la ciudad.

En cuanto al sistema TransMilenio, el acceso más directo a Corabastos se realiza desde el Portal Banderas, ubicado sobre la troncal de la avenida de las Américas. Desde este punto parte la ruta alimentadora 8-4 Corabastos, que tiene parada en la intersección de la avenida A. Mejía con la calle 36A Sur, a pocos minutos caminando de la entrada número 2 de la central.

Otras estaciones del sistema que permiten conexión hacia Corabastos son Patio Bonito, Biblioteca Tintal, Transversal 86 y el Portal de Las Américas. No obstante, el trayecto a pie desde estas estaciones es más extenso, por lo que la ruta alimentadora desde el Portal Banderas se presenta como la opción más directa para quienes se dirigen a este importante centro de abastecimiento de alimentos en Bogotá.

