Precio del bolívar venezolano hoy, miércoles 14 de enero de 2026, tras captura de Nicolás Maduro.

El Banco Central de Venezuela (BCV) publicó la tasa de cambio oficial que se aplicará durante la jornada económica dentro del país. La referencia confirmada por el ente emisor muestra que el bolívar continúa perdiendo valor frente a las principales divisas, tras la captura del expresidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. El BCV fijó la cotización oficial del dólar estadounidense en 336,4596 bolívares por dólar para hoy, lo que representa un incremento con respecto a los valores registrados en días anteriores y mantiene la tendencia al alza observada a inicios de enero.

En comparación con la jornada del martes 13 de enero, cuando el dólar se ubicó alrededor de 330,3751 bolívares por dólar, el registro de este miércoles confirma que la depreciación del bolívar sigue avanzando. En la primera semana de enero, el dólar oficial cotizaba por debajo de 320 bolívares por dólar y ha escalado gradualmente hasta superar los 330 bolívares en las tasas publicadas por el BCV.

Las tasas oficiales del BCV son utilizadas como referencia para operaciones formales dentro del país y pueden diferir de los valores observados en el mercado paralelo.



Tasas comparativas relacionadas con la tasa de cambio BCV este 14 de enero

Moneda Símbolo Tasa BCV Euro EUR 391,88458990 Yuan CNY 48,24277705 Lira Turca TRY 7,79643327 Rublo RUB 4,28065648

Confirman que Venezuela empezó a liberar ciudadanos estadounidenses

Venezuela empezó a liberar prisioneros estadounidenses, afirmó este martes un responsable del Departamento de Estado, que celebró la iniciativa de Caracas, diez días después de la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro. "Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta por parte de las autoridades interinas", declaró el funcionario del Departamento de Estado bajo condición de anonimato.



El responsable no proporcionó detalles de inmediato sobre la liberación. Tampoco se refirió a cuántos fueron liberados, aunque dijo que fue más de uno. El gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos después del derrocamiento y captura de Maduro durante un bombardeo estadounidense en Caracas el 3 de enero.



El presidente Donald Trump celebró la liberación de los primeros presos políticos la semana pasada y dijo que en respuesta él anuló una segunda ola de ataques a Venezuela.

Muchas personas fueron encarcelados en Venezuela tras participar en las manifestaciones por las elecciones de 2024, en las que Maduro fue declarado vencedor pese a las acusaciones generalizadas de fraude electoral. Entre los presos recientemente liberados por Venezuela figuran ciudadanos españoles e italianos. Estados Unidos ha hecho de la liberación de sus ciudadanos en el extranjero una prioridad, y logró la libertad de algunos en un acuerdo con Maduro el año pasado.

Familiares de presos políticos exigieron celeridad en las excarcelaciones en Venezuela que el gobierno interino prometió la semana pasada bajo presión de Estados Unidos. Una bandera venezolana rodeada por las fotos de centenas de detenidos ocupó parte de la plaza principal de la Universidad Central de Venezuela (UCV), la mayor del país. "¡Justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente!", coreaban los familiares. "¡Liberen a todos!", pedía otra mujer.

