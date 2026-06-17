Precio del dólar en Colombia amaneció otra vez a la baja este 17 de junio: TRM por encima de $3.400

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para este miércoles 17 de junio de 2026 fue certificada en $3.427,07 por dólar, según la Superintendencia Financiera de Colombia. La divisa estadounidense registró una disminución de $48,65 frente a la tasa anterior, consolidando una tendencia descendente que se ha mantenido durante las últimas semanas y que ha llevado al dólar a niveles no observados desde hace varios años.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con este resultado, el dólar continúa acumulando pérdidas frente al peso colombiano durante el transcurso de 2026. Desde comienzos de año, la divisa ha retrocedido más de $330, reflejando una reducción cercana al 8,8%. La tendencia también se evidencia en los registros de mediano plazo: hace un mes la tasa superaba los $3.790, mientras que hace un año se encontraba por encima de los $4.090.

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)



¿Cómo se ha comportado el dólar en junio 2026?

Las cifras muestran que el mercado cambiario colombiano ha experimentado una corrección importante durante los últimos meses. La diferencia frente a los niveles registrados en junio de 2025 supera los $660 por dólar, lo que representa una disminución superior al 16 % en un periodo de doce meses.



De acuerdo con los datos recientes, la tendencia observada durante los últimos 30 días mantiene un comportamiento lateral con inclinación bajista. Aunque se han presentado algunos movimientos de recuperación en determinadas jornadas, el balance general continúa favoreciendo al peso colombiano.



La trayectoria descendente del dólar puede observarse en los registros de las últimas jornadas. El pasado 10 de junio la TRM se ubicaba en $3.581,46; posteriormente comenzó una serie de reducciones que llevaron la cotización a $3.567,11 el 11 de junio y a $3.513,54 el 12 de junio.

Publicidad

Desde entonces, la divisa continuó perdiendo terreno hasta alcanzar los $3.427,07 reportados para este miércoles. En términos semanales, la caída supera los $150 por dólar, un comportamiento que ha llamado la atención de inversionistas, empresarios y ciudadanos que siguen de cerca la evolución de la moneda estadounidense.

Precio del dólar en casas de cambio en Colombia

Ciudad Precio de compra Precio de venta Bogotá D. C. $3,620 $3,710 Medellín $3,590 $3,730 Cali $3,550 $3,750 Cartagena $3,750 $3.980 Cúcuta $3,630 $3,700 Pereira $3,730 $3.800

Publicidad

¿Elecciones presidenciales influyen en el comportamiento del dólar en Colombia?

La jornada electoral del pasado domingo redefinió el panorama político colombiano de cara a la segunda vuelta presidencial y también generó una respuesta inmediata en los mercados financieros. Según explicó David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, aunque en Colombia históricamente las elecciones no provocaban cambios tan marcados en los activos financieros, en esta ocasión la reacción ha sido más evidente debido a la incertidumbre y a las expectativas que existen sobre las propuestas económicas de los candidatos que continúan en la contienda.

El analista señaló que este fenómeno no es exclusivo de Colombia, pues en distintas economías del mundo, los inversionistas suelen ajustar sus decisiones cuando perciben que un cambio de gobierno puede modificar las reglas de juego para las empresas, los impuestos, la inversión o el gasto público. "Los mercados intentan anticipar los efectos que podrían tener las políticas económicas de un próximo gobierno. Dependiendo de la visión que tengan sobre esas propuestas, ajustan sus posiciones y eso termina reflejándose en variables como el dólar, las acciones o la deuda pública", explicó Cubides.

Publicidad

Uno de los movimientos más visibles se presentó en el mercado cambiario. Tras conocerse los resultados de la primera vuelta, el dólar registró una caída superior a los 100 pesos frente al peso colombiano, ubicándose en niveles considerablemente inferiores a los observados durante semanas anteriores. De acuerdo con el economista, este comportamiento responde a la percepción de que podrían ingresar más recursos del exterior al país si los inversionistas consideran favorable el entorno económico futuro. Un mayor flujo de dólares en la economía incrementa la oferta de la divisa y, como consecuencia, reduce su precio.

Publicidad

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

Publicidad

vgomezgo@caracoltv.com.co