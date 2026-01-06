Precio del dólar hoy, martes 6 de enero de 2026, en Colombia: así está la TRM

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) para hoy, martes 6 de enero de 2026, se ubica en $3.770,03 pesos por dólar, según la certificación oficial de la Superintendencia Financiera de Colombia. Al comparar el precio de hoy con el del lunes 5 de enero, se observa una disminución de $20,74, equivalente a una variación porcentual de -0,55 %.

La TRM del 5 de enero fue de $3.790,77 y estuvo vigente desde el sábado 3 hasta el lunes 5, debido a la continuidad de la misma tasa en fin de semana y festivos. Frente al viernes 2 de enero, cuando la TRM se ubicó en $3.757,08, el valor de hoy representa un incremento de $12,95, lo que equivale a una variación de +0,34 %. Esto significa que el dólar en Colombia inició el año con una leve tendencia al alza, aunque con ajustes moderados en las primeras jornadas hábiles.



Durante diciembre, la TRM presentó una tendencia ligeramente alcista, rompiendo una racha de apreciación que había mantenido el peso durante todo el año. El mes comenzó el lunes 1 de diciembre en 3.744,43 pesos por dólar y finalizó el miércoles 31 de diciembre en 3.757,08.



Si bien esa variación aparente —una diferencia de apenas 12,65 pesos— retrata un incremento de apenas 0,34%, su lectura en conjunto con otros datos revela una ligera reversión de tendencia. El promedio mensual de la TRM se situó en 3.791,47 COP, un nivel que muestra cómo por momentos de diciembre el dólar alcanzó valores bastante superiores. De hecho, el máximo del mes se registró el 19 de diciembre, con un valor de 3.874,71 pesos.



Precio del dólar en casas de cambio este 6 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.740 – venta $3.850

compra $3.740 – venta $3.850 Medellín: compra $3.620 – venta $3.770

compra $3.620 – venta $3.770 Cali: compra $3.650 – venta $3.820

compra $3.650 – venta $3.820 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.790

compra $3.730 – venta $3.790 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Cuál es la perspectiva del dólar a corto plazo?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que “esta semana estará marcada por una agenda macroeconómica cargada en Estados Unidos, especialmente en materia de empleo y actividad, lo que permitirá al mercado actualizar su lectura sobre el ritmo de desaceleración económica y validar las expectativas de nuevos recortes de tasas durante el primer trimestre. A nivel regional, la atención se centrará en los datos de inflación en Colombia, que serán claves para anticipar el sesgo de política monetaria y su impacto en las monedas locales, en un contexto donde la liquidez global continúa siendo un factor determinante para los flujos hacia mercados emergentes".

Agregó: "En un escenario favorable, donde los datos de empleo en EE. UU. confirmen una desaceleración y las cifras de inflación en la región sigan mostrando señales de convergencia, el dólar debería retomar su tendencia bajista. En este contexto, los flujos hacia activos de riesgo y commodities se mantendrían firmes, reforzando la apreciación de las monedas latinoamericanas. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento bajista hacia la zona de $3.700, en línea con un entorno de mayor apetito por riesgo global".



El euro baja hasta los 1,1693 dólares tras los datos de inflación franco-alemanes

El euro se mantuvo este martes a la baja, cerca de la barrera de los 1,170 dólares, valor bajo el cual cayó la víspera, hasta los 1,1693 dólares, en un día marcado en Europa por los datos de inflación de Francia y Alemania, que experimentaron caídas en los precios.

El euro se cambiaba hacia las 16.00 horas GMT a 1,1693 dólares, frente a los 1,1696 dólares del lunes, jornada en la que la moneda única cayó frente a los 1,1741 dólares con los que acabó la semana pasada. Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) fijó este martes el cambio de referencia del euro en 1,1707 dólares, un valor superior al fijado la víspera (1,1664 dólares).

Este martes, por momentos, el euro, que llegó a estar en 1,1746 dólares, parecía reponerse a las consecuencias de la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro a cargo de EE. UU. en una operación militar el sábado, algo que llevaba el lunes a los inversores a refugiarse en el billete verde.

La moneda única siguió por debajo de los 1,1746 dólares en una jornada en la que se dieron a conocer los datos de inflación de Alemania y Francia, las dos mayores economías de la zona euro. En Alemania la inflación se mantuvo en el 2,2 % en 2025, el mismo porcentaje que el registrado en 2024, pese a que en diciembre del año pasado el alza interanual de los precios fue del 1,8 %, según los datos adelantados de la Oficina Federal de Estadística (Destatis).

El país vecino, la inflación interanual se redujo una décima en diciembre y se situó en el 0,8 %, según la estimación provisional del Instituto Nacional de Estadística (INSEE) de Francia. El INSEE explicó esta desaceleración por la disminución de los precios de la energía (-6,8 %), en particular de los productos petrolíferos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

