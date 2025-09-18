Precio del dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de $3.900

El precio del dólar en Colombia para este jueves 18 de septiembre de 2025 se fijó en $3.880,01, según la Tasa Representativa del Mercado (TRM) oficial publicada por la Superintendencia Financiera. Esta cifra representa una leve disminución de $1,91 frente al valor registrado el día anterior, miércoles 17 de septiembre, cuando la TRM fue de $3.881,92. Aunque la variación diaria es apenas del -0,05%, este descenso marca una continuidad en la tendencia bajista que ha caracterizado el comportamiento del dólar durante el mes de septiembre.

Desde el inicio de septiembre, el dólar ha mostrado una trayectoria descendente sostenida. El primero de septiembre, la TRM se ubicaba en $4.018,41, y desde entonces ha venido cayendo de manera progresiva. En menos de tres semanas, la divisa estadounidense ha perdido más de $138 pesos, lo que equivale a una caída del 3,44%.

La semana del 11 al 18 de septiembre también ha sido testigo de una disminución sostenida en el valor del dólar. El jueves 11 de septiembre, la TRM se ubicaba en $3.921,58, y desde entonces ha descendido hasta llegar a los $3.880,01 registrados hoy. Esta caída semanal de $41,57 representa una variación negativa del 1,06%, lo que refuerza la tendencia bajista que se ha mantenido durante todo el mes.



En términos interanuales, el comportamiento del dólar también refleja una depreciación significativa. El 18 de septiembre de 2024, la TRM se ubicaba en $4.239,33, lo que significa que en el último año el dólar ha perdido $359,32, equivalente a una caída del 8,48%. Esta cifra es relevante, ya que evidencia una apreciación sostenida del peso colombiano frente al dólar en los últimos doce meses. Además, si se considera el valor del dólar al inicio de 2025, cuando la TRM era de $4.409,15, la pérdida acumulada en lo corrido del año asciende a $529,14, lo que representa una variación negativa del 12%.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 18 de septiembre de 2025

Precio de compra Precio de venta Bogotá D.C. $3.940 $4.010 Medellín $3.780 $3.930 Cali $3.800 $3.980 Cartagena $3.750 $3.980 Cúcuta $4.240 $3.920 Pereira $3.730 $3.800

Comportamiento del dólar en agosto de 2025

Durante el mes de agosto de 2025, el precio dólar presentó una caída significativa. La Tasa Representativa del Mercado inició el mes en $4.186,71 el viernes 1 de agosto y cerró en $4.018,41 el domingo 31 de agosto. Esta variación representa una disminución de $168,30, equivalente a un descenso del 4,02% en el valor de la divisa frente al peso colombiano. El promedio de la TRM durante agosto fue de $4.047,41, con un valor mínimo de $4.008,70 registrado el 23 de agosto y un valor máximo de $4.186,71 al inicio del mes. La mediana se ubicó en $4.034,74, lo que indica que la mayoría de los días la TRM estuvo por debajo de ese valor. El comportamiento del dólar en agosto reflejó una baja volatilidad, con una desviación estándar de $43,31 y un coeficiente de variación de 1,07%.



¿Qué significa la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que establece el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Esta tasa se calcula diariamente con base en las transacciones de compra y venta de divisas realizadas entre intermediarios financieros que operan en el mercado cambiario colombiano. La TRM es certificada por la Superintendencia Financiera y tiene vigencia de un día hábil.

Es importante aclarar que la TRM no refleja necesariamente el precio del dólar en casas de cambio o plataformas informales, donde pueden existir diferencias por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales.



El euro se cambia alrededor de 1,1850 dólares

El euro se cambió alrededor de los 1,1850 dólares, antes de que la Reserva Federal (Fed) comunique sus decisiones de política monetaria y deje entrever qué va a hacer los próximos meses. El euro se cambiaba hacia las 15.10 horas GMT a 1,1852 dólares, frente a los 1,1845 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior. El Banco Central Europeo (BCE) fijó hoy el cambio de referencia del euro en 1,1837 dólares.

Tras haber llegado el martes al máximo desde septiembre de 2021, por encima de 1,1875 dólares, el euro perdió algunas posiciones. Los mercados han descontado que la Fed bajará el precio del dinero hoy de forma moderada y prestarán atención a las señales de qué hará el resto del año. La inflación de la zona euro se mantuvo estable en el mes de agosto en una tasa interanual del 2%, como en los dos meses anteriores, cifra que representa una revisión a la baja de una décima respecto a las estimaciones preliminares del 2,1 %, pero que no tuvo repercusión en los tipos de cambio.

La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del BCE del 2 % a medio plazo y como la entidad prevé que se mantendrá en ese nivel, no ve necesidad de bajar más los tipos de interés. El BCE observa que se reducen las presiones salariales en la zona del euro, que son un factor muy importante para la evolución de la inflación. El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el gobernador del Banco de España, Jose Luis Escrivá, dijeron que los tipos de interés en el 2 % son adecuados en estos momentos. La moneda única se cambió hasta el mediodía en una banda de fluctuación entre 1,1834 y 1,1871 dólares.

