ECONOMÍA
Precio del dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de $3.900

Precio del dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en Colombia: TRM por debajo de $3.900

El precio del dólar sigue bajando y es probable que termine en menos de 3.800 pesos. Vea el costo de la moneda estadounidense en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de sept, 2025
Precio del dólar hoy, jueves 18 de septiembre de 2025, en Colombia
Getty Images

