MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, martes 13 de enero de 2026, en Colombia: así está la TRM

Precio del dólar hoy, martes 13 de enero de 2026, en Colombia: así está la TRM

En las últimas semanas, el dólar superó en diciembre la barrera de los $3.800, e incluso llegó a cotizarse por encima de los $3.870. Le contamos cómo se cotiza la moneda en casas de cambio en Colombia.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 13 de ene, 2026
Precio del dólar hoy, según Banco de la República
Precio del dólar hoy, martes 13 de enero de 2026, en Colombia: así está la TRM
Getty Images

La Tasa Representativa del Mercado (TRM) fijada para este martes 13 de enero de 2026 se mantiene en $3.717,09 por dólar, según la certificación vigente. La cifra, que rige desde el sábado 10 de enero, refleja una disminución frente al valor anterior y coincide con una jornada de cotización a la baja en el mercado spot.

Este valor promedio se mantuvo por debajo de la TRM vigente, con una diferencia cercana a los $12,91. En comparación con el cierre anterior, que fue de $3.718,40 el viernes 9 de enero, el dólar inició la jornada con una leve presión a la baja.

En la primera semana del mes, el dólar alcanzó niveles más altos. El lunes 5 de enero, por ejemplo, la TRM fue de $3.790,77, y el martes 6 de enero llegó a $3.770,03. En contraste, el cierre de diciembre dejó cifras superiores a los $3.800 en varios momentos, incluyendo el 22 de diciembre, cuando se ubicó en $3.817,93, y el 19 de diciembre, cuando alcanzó los $3.874,71.

Precio del dólar en casas de cambio este 13 de enero de 2026

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este martes 6 de enero de 2026, los valores promedio son los siguientes:

  • Bogotá: compra $3.740 – venta $3.850
  • Medellín: compra $3.620 – venta $3.770
  • Cali: compra $3.650 – venta $3.820
  • Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980
  • Cúcuta: compra $3.730 – venta $3.790
  • Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

¿Cuál es la perspectiva del dólar a corto plazo?

Rodrigo Lama, Chief Business Officer de la fintech latinoamericana Global66, explicó que "esta semana estará marcada por una agenda macroeconómica cargada en Estados Unidos, especialmente en materia de empleo y actividad, lo que permitirá al mercado actualizar su lectura sobre el ritmo de desaceleración económica y validar las expectativas de nuevos recortes de tasas durante el primer trimestre. A nivel regional, la atención se centrará en los datos de inflación en Colombia, que serán claves para anticipar el sesgo de política monetaria y su impacto en las monedas locales, en un contexto donde la liquidez global continúa siendo un factor determinante para los flujos hacia mercados emergentes".

Agregó: "En un escenario favorable, donde los datos de empleo en EE. UU. confirmen una desaceleración y las cifras de inflación en la región sigan mostrando señales de convergencia, el dólar debería retomar su tendencia bajista. En este contexto, los flujos hacia activos de riesgo y commodities se mantendrían firmes, reforzando la apreciación de las monedas latinoamericanas. Bajo este escenario, el USD/COP tendría espacio para retomar su movimiento bajista hacia la zona de $3.700, en línea con un entorno de mayor apetito por riesgo global".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

