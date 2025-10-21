Precio del dólar hoy, martes 21 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

El precio del dólar estadounidense frente al peso colombiano es uno de los indicadores económicos más observados en el país, dado su impacto directo en el comercio exterior, la inflación, el costo de vida y las decisiones de inversión. Este martes 21 de octubre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se fijó en $3.877,26, según el reporte oficial del Banco de la República.

Este valor representa un incremento de $69,14 frente a la TRM del día anterior, que se ubicó en $3.808,12. La variación diaria equivale a un aumento del 1,82 %, lo que indica una jornada de apreciación del dólar en el mercado colombiano.

Durante el mes de octubre de 2025, el comportamiento del dólar en Colombia ha estado marcado por una tendencia general de depreciación frente al peso colombiano, aunque con episodios puntuales de recuperación. La Tasa Representativa del Mercado (TRM), que refleja el valor oficial del dólar en el país, inició el mes en niveles superiores a los $3.920, específicamente en $3.923,55 el 1 de octubre. Este valor se mantuvo relativamente estable durante la primera semana, con ligeras variaciones que no superaban los $10 diarios.



A partir de la segunda semana del mes, se observó una caída más pronunciada en la cotización, alcanzando valores cercanos a los $3.880. El punto más bajo del mes se registró el lunes 20 de octubre, cuando la TRM se ubicó en $3.808,12. Esta cifra representó una caída acumulada de más de $115 frente al valor inicial del mes, lo que equivale a una depreciación cercana al 3 %. Sin embargo, esta tendencia bajista no se mantuvo. El martes 21 de octubre, el dólar presentó una recuperación significativa, alcanzando los $3.877,26, lo que representó un incremento de más de $69 en solo 24 horas.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 21 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 10 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.810 – venta $3.910

compra $3.810 – venta $3.910 Medellín: compra $3.770 – venta $3.920

compra $3.770 – venta $3.920 Cali: compra $3.850 – venta $3.990

compra $3.850 – venta $3.990 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.820 – venta $3.860

compra $3.820 – venta $3.860 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.

La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.



El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL