Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Precio del dólar hoy, viernes 10 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Precio del dólar hoy, viernes 10 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

En comparación con la Tasa Representativa del Mercado de ayer, el precio del dólar hoy tiene una variación positiva de $15,19 pesos, equivalente a un 0,39%. Así se cotiza la divisa en casas de cambio en Colombia.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 10 de oct, 2025
