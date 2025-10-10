Precio del dólar hoy, viernes 10 de octubre de 2025, en Colombia: así está la TRM

Este viernes 10 de octubre de 2025, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) en Colombia se ubica en $3.894,99, según el reporte oficial del Banco de la República. Esta cifra en el precio del dólar representa un leve incremento frente al valor registrado el jueves 9 de octubre, cuando la TRM se situó en $3.879,80, lo que implica una variación positiva de $15,19 pesos, equivalente a un 0,39%. Este comportamiento refleja una jornada de relativa estabilidad en el mercado cambiario colombiano, en la que el dólar se mantiene por debajo del umbral de los $4.000, una barrera psicológica que ha sido significativa en el análisis económico reciente.

La evolución del dólar en los últimos días muestra una dinámica de leves fluctuaciones. El miércoles 8 de octubre, la TRM fue de $3.867,54, mientras que el martes 7 de octubre se registró en $3.853,19. En términos semanales, el dólar ha disminuido $2,65 pesos frente al mismo día de la semana anterior, lo que representa una variación negativa del 0,07 %. En comparación con el mismo día del mes anterior, la caída ha sido de $24,14 pesos, equivalente a un 0,62 %.

Durante el mes de octubre, el dólar ha mostrado una tendencia bajista, aunque con variaciones moderadas. La TRM inició el mes en $3.923,55 el miércoles 1 de octubre y descendió hasta $3.879,80 el jueves 9 de octubre, lo que representa una disminución de $43,75 pesos, equivalente a una variación del -1,12%. El promedio de la TRM en lo corrido de octubre ha sido de $3.881,58, con un valor mínimo de $3.853,19 y un máximo de $3.923,55. La mediana se ha ubicado en $3.874,18, lo que indica que la mitad de los valores diarios han estado por debajo de esta cifra y la otra mitad por encima. El valor más frecuente ha sido cercano a $3.900, lo que sugiere una relativa estabilidad en el mercado cambiario.



Precio del dólar en casas de cambio en Colombia el 10 de octubre de 2025

Además de la TRM oficial, el precio del dólar en las casas de cambio presenta variaciones según la ciudad. Para este viernes, 10 de octubre, los valores promedio son los siguientes:



Bogotá: compra $3.810 – venta $3.930

compra $3.810 – venta $3.930 Medellín: compra $3.800 – venta $3.940

compra $3.800 – venta $3.940 Cali: compra $3.800 – venta $3.980

compra $3.800 – venta $3.980 Cartagena: compra $3.750 – venta $3.980

compra $3.750 – venta $3.980 Cúcuta: compra $3.850 – venta $3.900

compra $3.850 – venta $3.900 Pereira: compra $3.730 – venta $3.800

Estas cifras reflejan la dinámica del mercado informal, donde el precio del dólar puede variar según la oferta y demanda local, así como por factores como el turismo, el comercio fronterizo y la disponibilidad de divisas.



¿Qué es la TRM y cómo se calcula?

La Tasa Representativa del Mercado es el indicador oficial que determina el valor del dólar frente al peso colombiano para operaciones financieras y comerciales. Se calcula diariamente a partir de las transacciones de compra y venta de divisas entre intermediarios financieros autorizados en el país.



La Superintendencia Financiera certifica este valor todos los días hábiles y su vigencia se extiende por 24 horas. Es importante aclarar que la TRM no corresponde al precio que los ciudadanos encuentran en casas de cambio o transacciones informales, ya que en esos espacios el valor puede variar por comisiones, disponibilidad de efectivo o condiciones locales de oferta y demanda.

El valor de la TRM es utilizado en procesos como liquidación de importaciones, exportaciones, pago de deudas en moneda extranjera, reportes contables y cálculos tributarios. Además, sirve como referencia para las entidades financieras y para las empresas que realizan operaciones internacionales. Por su carácter oficial, la TRM es distinta al precio que se observa en negociaciones directas, que suelen reflejar el comportamiento en tiempo real del mercado, con márgenes de diferencia que pueden ser amplios en momentos de alta volatilidad.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL