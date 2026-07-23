Después de una extensa reunión que se prolongó por más de 12 horas, el exministro Luis Felipe Henao fue elegido como nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol, según le confirmó el propio Henao a Noticias Caracol.

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Henao se desempeñó como ministro de Vivienda durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y se ha destacado por sus posiciones críticas frente al gobierno del presidente Gustavo Petro y a la gestión de Ricardo Roa al frente de la petrolera estatal. Actualmente, representa a los accionistas minoritarios dentro de la Junta Directiva de la compañía.



#LoÚltimo | Un equipo de Ecopetrol le confirmó a Noticias Caracol que Luis Felipe Henao será el nuevo presidente de la Junta Directiva de la compañía. Esto es lo que se sabe.



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Más renuncias en la Junta Directiva de Ecopetrol

Su llegada a la presidencia de la Junta ocurre en medio de una profunda reconfiguración del máximo órgano de gobierno de Ecopetrol. Durante la misma reunión presentaron su renuncia Ángela María Robledo, quien hasta hoy ocupaba la presidencia de la Junta Directiva, y Tatiana Roa, dos de las figuras identificadas con el petrismo dentro de la empresa.



Asimismo, se conoció que Ricardo Roa regresaría a sus funciones el próximo 27 de julio, pero presentaría de inmediato su renuncia a la presidencia de Ecopetrol. De acuerdo con la información conocida hasta ahora, su salida se concretaría antes del 30 de julio, sin que alcance a presentar un informe final de gestión como parte del proceso de empalme con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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