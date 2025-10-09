Resultados Baloto y Revancha del miércoles 8 de octubre de 2025: ojo a los números ganadores

Publicidad
El miércoles 8 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 2.563 de Baloto y Revancha, dos de los juegos de azar más conocidos en Colombia. Aunque no se registraron ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades, sí hubo miles de personas que obtuvieron premios en las categorías menores.
Baloto es un juego de azar que consiste en seleccionar cinco números entre el 1 y el 43, más una superbalota entre el 1 y el 16. El objetivo es acertar la mayor cantidad de números posibles. Si se aciertan los cinco números más la superbalota, se gana el premio mayor acumulado. Este juego se realiza tres veces por semana, los días lunes, miércoles y sábado, y se puede participar comprando un tiquete en puntos autorizados o a través de plataformas digitales. El costo de participación es de aproximadamente $5.700 pesos.
Revancha es una modalidad adicional que se juega con el mismo tiquete de Baloto. Es un sorteo independiente que ofrece una segunda oportunidad de ganar. En este caso, también se seleccionan cinco números entre el 1 y el 43 y una superbalota entre el 1 y el 16. Los premios son distintos a los de Baloto, y el acumulado suele ser menor, pero igualmente atractivo.
Los números ganadores del sorteo de Baloto fueron:
Los números ganadores del sorteo de Revancha fueron:
En esta ocasión, no hubo ganadores del premio mayor en ninguna de las dos modalidades. Esto significa que el acumulado sigue creciendo para el próximo sorteo.
Aunque no se entregó el premio mayor, sí hubo ganadores en otras categorías. En total, se entregaron $165.450.100 pesos en premios a 21.625 ganadores. Le compartimos el desglose de premios en Baloto:
|Categoría
|Ganadores
|Premio total
|Premio por ganador
|5 + Superbalota
|0
|$0
|$0
|5 aciertos
|0
|$0
|$0
|4 + Superbalota
|4
|$6.500.600
|$1.625.150
|4 aciertos
|42
|$7.110.600
|$169.300
|3 + Superbalota
|125
|$6.162.500
|$49.300
|3 aciertos
|1.569
|$20.083.200
|$12.800
|2 + Superbalota
|1.632
|$16.075.200
|$9.850
|0 + Superbalota
|18.253
|$109.518.000
|$6.000
En el caso de Revancha, también hubo ganadores en las categorías menores. En total, se entregaron $62.749.300 pesos en premios a 14.916 ganadores:
|Categoría
|Ganadores
|Premio total
|Premio por ganador
|5 + Superbalota
|0
|$0
|$0
|5 aciertos
|0
|$0
|$0
|4 + Superbalota
|1
|$3.015.050
|$3.015.050
|4 aciertos
|22
|$3.297.800
|$149.900
|3 + Superbalota
|66
|$2.857.800
|$43.300
|3 aciertos
|1.385
|$9.348.750
|$6.750
|2 + Superbalota
|1.183
|$7.452.900
|$6.300
|0 + Superbalota
|12.259
|$36.777.000
|$3.000
Es indispensable presentar el tiquete original en buen estado. Este documento es el único comprobante válido para hacer efectiva la entrega del dinero correspondiente, por lo que debe conservarse sin alteraciones, manchas o deterioro que impidan su verificación.
El procedimiento para reclamar el premio varía según el monto ganado. En el caso de premios inferiores a $7.718.984 pesos colombianos, el jugador puede acercarse a cualquier punto de venta autorizado de Baloto en el país. Estos establecimientos están habilitados para realizar el pago de premios menores, siempre que se cumplan los requisitos de validación del tiquete.
Por otro lado, si el premio es igual o superior a $7.718.984 pesos, el proceso debe realizarse en una sucursal fiduciaria autorizada. Estas oficinas están ubicadas en ciudades principales como Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga, y cuentan con personal capacitado para gestionar la entrega de premios de mayor cuantía. En estos casos, además del tiquete, puede ser necesario presentar documentos de identificación y completar formularios específicos para el trámite.
Es fundamental tener en cuenta que el plazo para reclamar cualquier premio es de 365 días calendario contados a partir de la fecha del sorteo. Si este periodo se cumple sin que el ganador haya realizado el proceso de reclamación, el derecho al premio se pierde de manera definitiva. Por ello, se recomienda verificar los resultados con prontitud y conservar el tiquete en condiciones adecuadas hasta completar el trámite correspondiente.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL