Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, jueves 9 de octubre de 2025: números ganadores

Este 9 de octubre de 2025 se lleva a cabo el sorteo número 5241 de El Dorado Mañana. El sorteo está previsto para las 11:00 a. m., como ocurre habitualmente con esta modalidad matutina del chance, que se realiza de lunes a sábado. Una vez finaliza el evento, los resultados oficiales se publican poco después y pueden consultarse tanto en portales especializados como en los puntos de venta autorizados.
El Dorado Mañana consiste en la extracción de cuatro cifras. El orden en que aparecen estas cifras es lo que determina los premios. Además del número completo, también se consideran combinaciones parciales: las tres primeras cifras, las tres últimas y las dos últimas. Estas combinaciones también generan premios, dependiendo del tipo de apuesta que haya realizado cada jugador.
En el sorteo anterior, correspondiente al miércoles 8 de octubre, el número ganador fue el 3931 y el 4 como la quinta cifra. Este dato permite hacer comparaciones con el resultado actual y observar posibles patrones o tendencias entre sorteos consecutivos.
Este tipo de juegos suele atraer a personas que buscan probar suerte con números que tienen algún significado personal, como fechas importantes o combinaciones sugeridas por estadísticas. Aunque se trata de una actividad de entretenimiento, conviene tener presente que los juegos de azar deben practicarse con responsabilidad. Es recomendable establecer límites claros en el presupuesto destinado a las apuestas.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Fecha
|Sorteo
|Número ganador
|07 octubre 2025
|Dorado Mañana
|3822-3
|06 octubre 2025
|Dorado Mañana
|5711-6
|04 octubre 2025
|Dorado Mañana
|9546-7
|03 octubre 2025
|Dorado Mañana
|2068-8
|02 octubre 2025
|Dorado Mañana
|6292-1
|01 octubre 2025
|Dorado Mañana
|7254-4
|30 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|8039-3
|29 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|1216-4
|27 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|6479-9
|26 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|9369-2
|25 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|3707-0
|24 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|1803-7
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL