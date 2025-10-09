Resultados Caribeña Día último sorteo jueves 9 de octubre de 2025: este es el número ganador

Publicidad
Este jueves 9 de octubre de 2025 está previsto el sorteo de La Caribeña Día, uno de los juegos de azar que forman parte de la programación habitual en Colombia durante el día. El evento está programado para las 2:30 de la tarde, y a esa hora muchas personas se conectan o siguen el desarrollo del sorteo, ya sea por tradición, por costumbre o simplemente porque tienen interés en los resultados.
El mecanismo del sorteo consiste en la extracción de cuatro cifras, que se realiza mediante un sistema automatizado. Este sistema está diseñado para cumplir con los procedimientos establecidos por las autoridades encargadas de regular los juegos de azar en el país. La extracción se lleva a cabo en tiempo real, y quienes siguen el sorteo pueden observar cómo se determina la secuencia ganadora.
Una vez finalizado el proceso, el número ganador se publica en los canales oficiales. Esto incluye plataformas digitales, redes sociales y puntos autorizados, donde los participantes pueden consultar el resultado según el tipo de apuesta que hayan realizado. Todo el procedimiento está regulado por el reglamento del juego, lo que garantiza que la información sea confiable y esté disponible para quienes deseen verificarla. Entre las principales modalidades de La Caribeña Día se encuentran:
El resultado de La Caribeña Día se publica oficialmente pocos minutos después del sorteo, como es costumbre en los juegos de azar. La cifra ganadora corresponde a un número completo de cuatro dígitos, que representa la modalidad más tradicional del juego. Este formato directo permite a los jugadores verificar rápidamente si han ganado, sin necesidad de combinaciones adicionales ni cálculos.
El valor de las apuestas en Caribeña Día está diseñado para ser accesible a un amplio espectro de la población. La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos, mientras que la máxima puede alcanzar los $10.000 pesos. Esta flexibilidad permite que personas con distintos niveles de ingreso puedan participar sin comprometer significativamente su economía personal. En caso de resultar ganador, el proceso para reclamar el premio está claramente establecido y depende del monto obtenido, medido en UVT (Unidad de Valor Tributario). Los requisitos son los siguientes:
Para participar en el sorteo Caribeña Día, los jugadores deben adquirir sus tiquetes en los puntos de venta autorizados en todo el país. El proceso es sencillo: se selecciona un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999, se define el valor de la apuesta y se entrega el tiquete que servirá como comprobante en caso de resultar ganador.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Caribeña Día
|08 de octubre de 2025
|2326
|Caribeña Noche
|08 de octubre de 2025
|6644
|Caribeña Día
|07 de octubre de 2025
|2976
|Caribeña Noche
|07 de octubre de 2025
|0604
|Caribeña Día
|06 de octubre de 2025
|5218
|Caribeña Noche
|06 de octubre de 2025
|7497
|Caribeña Día
|05 de octubre de 2025
|3682
|Caribeña Noche
|05 de octubre de 2025
|4984
|Caribeña Día
|04 de octubre de 2025
|5972
|Caribeña Noche
|04 de octubre de 2025
|2294
|Caribeña Día
|03 de octubre de 2025
|1078
|Caribeña Noche
|03 de octubre de 2025
|4962
|Caribeña Día
|02 de octubre de 2025
|5634
|Caribeña Noche
|02 de octubre de 2025
|9892
|Caribeña Día
|01 de octubre de 2025
|2692
|Caribeña Noche
|01 de octubre de 2025
|2312
|Caribeña Día
|30 de septiembre de 2025
|0949
|Caribeña Noche
|30 de septiembre de 2025
|0157
|Caribeña Día
|29 de septiembre de 2025
|0021
|Caribeña Noche
|29 de septiembre de 2025
|7162
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL