Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

Miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país iniciaron este lunes 1 de junio de 2026 consultando los resultados más recientes de Chontico Noche, uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano.

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Resultado del Chontico Noche del 1 de junio de 2026

Número ganador: 1218

1218 Quinta cifra: 4



Los resultados son publicados por los operadores autorizados una vez concluye el sorteo y pueden verificarse a través de los canales oficiales.

Horarios oficiales de los sorteos Chontico

Los sorteos del Chontico se realizan diariamente en los siguientes horarios:



Chontico Día

Todos los días del año, incluidos domingos y festivos.

Hora del sorteo: 1:00 p. m.

Chontico Noche

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario

Jueves: 9:30 p. m.

Cada sorteo se transmite en vivo y cuenta con controles de seguridad para garantizar la transparencia del proceso.



¿Cómo jugar Chontico?

Participar es un proceso sencillo:

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Seleccionar un número de cuatro cifras. Definir el valor de la apuesta. Comprar el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los jugadores pueden escoger su número manualmente o permitir que el sistema lo genere de forma aleatoria.

La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos.

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Modalidades de premio

El juego ofrece varias alternativas de ganancia según la cantidad de cifras acertadas:

Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.

paga $5 por cada peso apostado. Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.

paga $50 por cada peso apostado. Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.

paga $400 por cada peso apostado. Tres cifras (combinado): paga $83 por cada peso apostado.

paga $83 por cada peso apostado. Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.

paga $4.500 por cada peso apostado. Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe seleccionarse al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento depende del valor obtenido.

Premios menores a $100.000

Pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete.

Es necesario presentar el comprobante original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Deben reclamarse en puntos autorizados por el operador.

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Requisitos

Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Dependiendo del monto, también pueden solicitarse documentos adicionales como el RUT o certificaciones tributarias.

Vigencia para reclamar el premio

Los premios tienen una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese plazo, prescribe el derecho al cobro, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010.

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Juego regulado por Coljuegos

Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de garantizar la legalidad y transparencia de los sorteos.

Por ello, los organizadores recomiendan conservar el tiquete en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración podría invalidar el derecho a reclamar el premio.