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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Noche último sorteo hoy, lunes 1 de junio de 2026: números ganadores

Consulte los resultados EN VIVO aquí.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Chontico Noche 29 mayo 2026: resultados, números ganadores de hoy
Chontico Noche 29 mayo 2026: resultados, números ganadores de hoy -
Chontico - Getty Images

Miles de apostadores en el Valle del Cauca y otras regiones del país iniciaron este lunes 1 de junio de 2026 consultando los resultados más recientes de Chontico Noche, uno de los juegos de chance más populares del suroccidente colombiano.

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Resultado del Chontico Noche del 1 de junio de 2026

  • Número ganador: 1218
  • Quinta cifra: 4

Los resultados son publicados por los operadores autorizados una vez concluye el sorteo y pueden verificarse a través de los canales oficiales.

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Horarios oficiales de los sorteos Chontico

Los sorteos del Chontico se realizan diariamente en los siguientes horarios:

Chontico Día

  • Todos los días del año, incluidos domingos y festivos.
  • Hora del sorteo: 1:00 p. m.

Chontico Noche

  • Lunes a viernes: 7:00 p. m.
  • Sábados: 10:00 p. m.
  • Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Superchontico Millonario

  • Jueves: 9:30 p. m.

Cada sorteo se transmite en vivo y cuenta con controles de seguridad para garantizar la transparencia del proceso.

¿Cómo jugar Chontico?

Participar es un proceso sencillo:

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  1. Seleccionar un número de cuatro cifras.
  2. Definir el valor de la apuesta.
  3. Comprar el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los jugadores pueden escoger su número manualmente o permitir que el sistema lo genere de forma aleatoria.

La apuesta mínima es de $500 pesos colombianos.

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Modalidades de premio

El juego ofrece varias alternativas de ganancia según la cantidad de cifras acertadas:

  • Una cifra (uña): paga $5 por cada peso apostado.
  • Dos cifras (pata): paga $50 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (pleno): paga $400 por cada peso apostado.
  • Tres cifras (combinado): paga $83 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (superpleno): paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Cuatro cifras (supercombinado): paga $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe seleccionarse al momento de realizar la jugada.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento depende del valor obtenido.

Premios menores a $100.000

  • Pueden cobrarse directamente en el punto de venta donde se adquirió el tiquete.
  • Es necesario presentar el comprobante original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Deben reclamarse en puntos autorizados por el operador.

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Requisitos

  • Ser mayor de edad.
  • Presentar el tiquete original diligenciado en el reverso.
  • Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

Dependiendo del monto, también pueden solicitarse documentos adicionales como el RUT o certificaciones tributarias.

Vigencia para reclamar el premio

Los premios tienen una vigencia de un año contado a partir de la fecha del sorteo. Una vez transcurrido ese plazo, prescribe el derecho al cobro, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1393 de 2010.

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Juego regulado por Coljuegos

Chontico opera bajo la supervisión de Coljuegos y cuenta con autorización de la Lotería del Valle del Cauca, entidad encargada de garantizar la legalidad y transparencia de los sorteos.

Por ello, los organizadores recomiendan conservar el tiquete en perfecto estado, sin tachones ni enmendaduras, ya que cualquier alteración podría invalidar el derecho a reclamar el premio.

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