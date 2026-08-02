Resultados de Chontico Día hoy, domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

El Chontico Día realiza este domingo 2 de agosto de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una de las modalidades de chance con mayor presencia en el Valle del Cauca y otras regiones del país.

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Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio, es recomendable revisar cuidadosamente que las cuatro cifras registradas en el comprobante coincidan exactamente con el resultado oficial. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también es necesario confirmar ese dato, ya que hace parte del resultado del sorteo.

Resultados de Chontico Día del 2 de agosto de 2026

Luego de finalizar la extracción correspondiente a este domingo, estos son los resultados oficiales:



Número ganador: 2067

2067 Quinta cifra: 2

¿Cómo funciona Chontico Día?

Chontico Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante los canales habilitados por el operador.



Durante el sorteo se extraen cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades que contemplan esta opción dentro del plan de premios. El comprobante entregado al momento de realizar la apuesta constituye el único documento válido para verificar los resultados y, en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.



Modalidades de juego disponibles

El sorteo ofrece diferentes alternativas de participación, dependiendo del tipo de apuesta registrada.

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Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, para las modalidades que la incluyen.

Cada modalidad cuenta con condiciones específicas de premiación, por lo que resulta importante revisar la información registrada en el comprobante antes de efectuar cualquier verificación.

¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos será indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad vigente.

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De manera general, los premios de menor cuantía pueden reclamarse en los puntos autorizados por el operador. Cuando el valor supera los límites establecidos por la normatividad vigente, el trámite debe realizarse directamente ante las oficinas del concesionario, cumpliendo los requisitos adicionales que correspondan.

Asimismo, los premios superiores al monto definido por la legislación colombiana están sujetos a la retención por concepto de ganancias ocasionales, conforme a las disposiciones tributarias aplicables.

Plazo para reclamar el premio

Los premios obtenidos en Chontico Día pueden reclamarse dentro del plazo establecido por la ley. En términos generales, los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para realizar el proceso de cobro. Transcurrido ese periodo sin adelantar el trámite, el derecho a reclamar el premio expira.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales, conservar el comprobante sin tachaduras, roturas o alteraciones y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas contribuyen a proteger la información de la jugada y a prevenir posibles fraudes durante el proceso de verificación y reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.