Resultados de Dorado Tarde del 29 de julio de 2026: número ganador y quinta balota del último sorteo

En este miércoles 29 de julio de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen una nueva edición del sorteo Dorado Tarde, uno de los chances más tradicionales del país y administrado por la Lotería de Bogotá. Como es habitual, el juego se realiza bajo estrictos protocolos de control y supervisión para garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados oficiales.

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Número ganador del Dorado Tarde hoy

Una vez concluya el sorteo de este miércoles 29 de julio, estos son los resultados oficiales:

Número ganador: POR DEFINIR

0La Quinta (balota adicional): POR DEFINIR



Los apostadores deben verificar cuidadosamente que las cuatro cifras y la quinta balota coincidan con las registradas en su comprobante antes de iniciar cualquier trámite de reclamación.



¿Cómo jugar al Dorado Tarde y cuál es el valor de la apuesta?

El Dorado Tarde funciona bajo la modalidad de chance o apuesta permanente, lo que permite a cada participante elegir una combinación de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y definir libremente el valor que desea apostar.

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Las apuestas pueden realizarse desde $500 o $1.000 pesos colombianos (más el IVA correspondiente), a través de los puntos autorizados de Paga Todo y de los canales digitales habilitados por el operador.

Plan de premios

El esquema de premiación contempla distintas modalidades de juego:

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4 cifras (Directo): paga 4.500 veces el valor apostado.

paga 4.500 veces el valor apostado. 3 cifras (Directo): paga 400 veces el monto apostado.

paga 400 veces el monto apostado. 2 cifras (Pata): entrega 50 veces el valor registrado.

entrega 50 veces el valor registrado. 1 cifra (Uña): paga cinco veces el valor apostado.

También existe la modalidad de chance combinado, que premia cuando las cifras coinciden en un orden diferente al sorteado, de acuerdo con las condiciones establecidas por el operador.

¿Cómo reclamar un premio?

Si su apuesta resulta ganadora, será indispensable conservar el comprobante original en buen estado, sin tachaduras, enmendaduras ni deterioro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:

Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el operador cuando se trate de premios de mayor cuantía.

Los premios de menor valor suelen pagarse en los puntos autorizados, mientras que los montos superiores deben reclamarse directamente ante la entidad operadora, donde se aplicarán las retenciones tributarias correspondientes, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando aplique.

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Las autoridades recuerdan que el plazo legal para reclamar un premio es de un año contado desde la fecha del sorteo.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.