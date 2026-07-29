Resultados Super Astro Sol, último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

Este miércoles 29 de julio de 2026, miles de colombianos siguen una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. En cada jornada, los apostadores esperan conocer la combinación ganadora de cuatro cifras y el signo zodiacal, elementos que determinan los premios de este tradicional sorteo.

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Resultado Super Astro Sol: miércoles 29 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo y el operador valide la información oficial, estos son los resultados:

Número ganador: 8610

Signo zodiacal: Géminis



¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza todos los días hacia las 4:00 p. m., bajo la supervisión de las autoridades competentes. Posteriormente, el operador publica los resultados oficiales para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, según las condiciones establecidas por el operador.

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Plan de premios

El Super Astro Sol contempla diferentes categorías de premiación según el nivel de acierto:

4 cifras + signo exacto: paga 42.000 veces el valor apostado.

paga 42.000 veces el valor apostado. 3 cifras + signo exacto: paga 1.000 veces el valor apostado.

paga 1.000 veces el valor apostado. 2 cifras + signo exacto: paga 100 veces el valor apostado.

El premio recibido dependerá de la modalidad elegida y del valor registrado en el comprobante al momento de realizar la apuesta.

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¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su apuesta resulta favorecida, deberá conservar el tiquete original en perfecto estado y presentar un documento de identidad vigente para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente:

Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en los puntos autorizados.

Los premios de mayor valor deben tramitarse directamente ante el operador, cumpliendo con los requisitos establecidos para este tipo de pagos.

Asimismo, recuerde que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.