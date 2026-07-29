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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Super Astro Sol, último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

Resultados Super Astro Sol, último sorteo hoy miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

Recuerde que para participar en el Super Astro Sol debe elegir un número de cuatro cifras y un signo del zodiaco.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 29 de jul, 2026
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Resultados Astro Sol, último sorteo hoy viernes, 17 de julio de 2026: números ganadores
Resultados Super Astro Sol -
Super Astro Sol - Getty Images

Este miércoles 29 de julio de 2026, miles de colombianos siguen una nueva edición del Super Astro Sol, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país. En cada jornada, los apostadores esperan conocer la combinación ganadora de cuatro cifras y el signo zodiacal, elementos que determinan los premios de este tradicional sorteo.

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Resultado Super Astro Sol: miércoles 29 de julio de 2026

Una vez finalice el sorteo y el operador valide la información oficial, estos son los resultados:

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Resultados Sinuano Día último sorteo del miércoles 29 de julio de 2026: números ganadores

Número ganador: 8610
Signo zodiacal: Géminis

¿A qué hora juega Super Astro Sol?

El sorteo de Super Astro Sol se realiza todos los días hacia las 4:00 p. m., bajo la supervisión de las autoridades competentes. Posteriormente, el operador publica los resultados oficiales para que los apostadores puedan verificar sus jugadas.

¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

Para participar, cada jugador debe elegir un número de cuatro cifras, entre el 0000 y el 9999, y asociarlo a uno de los 12 signos del zodiaco.

Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, según las condiciones establecidas por el operador.

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Plan de premios

El Super Astro Sol contempla diferentes categorías de premiación según el nivel de acierto:

  • 4 cifras + signo exacto: paga 42.000 veces el valor apostado.
  • 3 cifras + signo exacto: paga 1.000 veces el valor apostado.
  • 2 cifras + signo exacto: paga 100 veces el valor apostado.

El premio recibido dependerá de la modalidad elegida y del valor registrado en el comprobante al momento de realizar la apuesta.

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¿Qué hacer si resulta ganador?

Si su apuesta resulta favorecida, deberá conservar el tiquete original en perfecto estado y presentar un documento de identidad vigente para iniciar el proceso de reclamación.

Generalmente:

  • Los premios de menor cuantía pueden reclamarse en los puntos autorizados.
  • Los premios de mayor valor deben tramitarse directamente ante el operador, cumpliendo con los requisitos establecidos para este tipo de pagos.

Asimismo, recuerde que los premios de juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias previstas por la legislación colombiana, incluido el impuesto por ganancias ocasionales cuando corresponda.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

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