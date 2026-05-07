Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, jueves 7 de mayo de 2026: números ganadores

La noche de este jueves 7 de mayo de 2026 se realiza una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los sorteos más tradicionales y reconocidos del país. Miles de jugadores permanecen atentos a la transmisión oficial con la expectativa de conocer si la suerte estuvo de su lado y verificar las cifras ganadoras de esta jornada.



La lotería capitalina continúa consolidándose como una de las más importantes en Colombia gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y los recursos que aporta al fortalecimiento del sistema de salud.



Resultados de la Lotería de Bogotá hoy, 7 de mayo de 2026

Una vez finalice la transmisión oficial, estos son los resultados correspondientes al sorteo de esta noche:



Número ganador: XXXX

XXXX Serie: XXX

Los resultados oficiales pueden verificarse a través de los canales autorizados y plataformas oficiales de la entidad, con el fin de evitar confusiones o información errónea.



¿Cómo se juega la Lotería de Bogotá?

La dinámica de este juego consiste en adquirir un billete que contiene un número de cuatro cifras y una serie de tres dígitos. Para obtener el premio mayor es necesario acertar exactamente ambas combinaciones en el orden anunciado durante el sorteo.

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Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, una modalidad que permite participar con diferentes montos de inversión y acceder proporcionalmente al valor del premio en caso de resultar ganador.

Además de la compra física en puntos autorizados, también existen opciones digitales habilitadas por plataformas oficiales, facilitando el acceso al juego en diferentes regiones del país.



Plan de premios de la Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá mantiene uno de los planes de premios más atractivos entre las loterías colombianas. El sorteo incluye un premio mayor de 10.000 millones de pesos, acompañado por múltiples premios secos y aproximaciones.



Entre las principales categorías se encuentran:



1 premio seco de $1.000 millones

2 premios secos de $500 millones

3 premios secos de $200 millones

6 premios secos de $50 millones

10 premios secos de $20 millones

30 premios secos de $10 millones

Asimismo, se entregan premios por aproximaciones, últimas cifras y combinaciones parciales, ampliando las oportunidades para los participantes.



¿Cómo reclamar los premios?

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin enmendaduras ni alteraciones, ya que este documento es el único válido para reclamar el premio correspondiente.



Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados y distribuidores oficiales, mientras que los montos de mayor valor deben gestionarse directamente en las oficinas de la Lotería de Bogotá, presentando documento de identidad, RUT actualizado y demás requisitos exigidos por la normativa vigente.

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Las autoridades recomiendan verificar cuidadosamente el número y la serie del billete antes de iniciar cualquier proceso de reclamación. También sugieren consultar los resultados únicamente en medios oficiales para evitar posibles fraudes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co