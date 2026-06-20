Resultados de la Lotería de Boyacá hoy, 20 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Boyacá realiza este sábado 20 de junio de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, uno de los más tradicionales del país, con un premio mayor de 15.000 millones que se mantiene como uno de los más altos dentro del sistema de juegos de azar en Colombia. Miles de apostadores siguen la transmisión oficial durante la noche para conocer los resultados del sorteo 4629 y verificar si su billete coincide con la combinación ganadora.



El sorteo se desarrolla bajo los mecanismos de supervisión establecidos por la normativa vigente para garantizar la transparencia en la extracción de las balotas y la publicación de los resultados. Una vez finaliza la jornada, la entidad difunde la información a través de sus canales oficiales y medios autorizados.

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Números ganadores Lotería de Boyacá 20 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este sábado, los resultados quedan registrados de la siguiente manera:



Número ganador: 4430

4430 Serie: 099

Los jugadores deben verificar con atención tanto el número de cuatro cifras como la serie impresa en el billete, ya que ambos elementos son necesarios para validar cualquier premio del plan oficial.

Las autoridades y la entidad organizadora recomiendan consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales para evitar errores, información falsa o intentos de fraude relacionados con la difusión de resultados no verificados.



¿Cuál es el plan contemplado por la Lotería de Boyacá

El sorteo 4629 de la Lotería de Boyacá se caracteriza por un amplio plan de premios encabezado por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Además, incluye diferentes categorías que distribuyen recursos entre múltiples ganadores durante cada jornada.



Entre los premios anunciados para este sorteo se encuentran:



Premio mayor: $15.000 millones

Premio Fortuna: $1.000 millones

Premio Alegría: $400 millones

Premio Ilusión: $300 millones

Premio Esperanza: $100 millones

Premio Berraquera: $50 millones

Premio Optimismo: $20 millones

Premio Valentía: $10 millones

Adicionalmente, el billete incorpora la modalidad de Raspa & Gana, que permite acceder a premios en especie como patinetas eléctricas, televisores, relojes inteligentes, licuadoras y parlantes, entre otros incentivos, además de fracciones adicionales de la Lotería de Boyacá.

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El billete también participa en promociones adicionales vinculadas a sorteos especiales, incluyendo la posibilidad de ganar vehículos como el Toyota Corolla Hybrid o el Kia K3, junto con bonos consumibles de hasta 20 millones de pesos, según la campaña vigente del sorteo.

En caso de resultar ganador, la entidad recuerda que es indispensable conservar el billete original en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones, ya que este documento es el único soporte válido para el cobro del premio.

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Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor cuantía requieren trámites adicionales en las sedes oficiales, junto con documentación como identificación, formularios de reclamación y requisitos tributarios establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo legal para realizar el cobro. Una vez vencido ese tiempo, los recursos no reclamados pasan a los fondos definidos por la regulación del sistema de juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co