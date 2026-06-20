Resultados Super Astro Luna 20 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Super Astro Luna realiza este viernes 20 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteo nocturno, manteniendo su dinámica diaria que lo ha convertido en uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia. Miles de apostadores participan con la expectativa de acertar la combinación de cuatro cifras junto al signo zodiacal correspondiente, en un formato que combina azar y elementos simbólicos asociados a la astrología.

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Este sorteo se desarrolla bajo la operación habitual del juego, con publicación de resultados a través de canales oficiales una vez finaliza la extracción. La verificación de los datos es fundamental para que los participantes puedan confirmar si su apuesta coincide con la combinación ganadora del día.

Números ganadores Super Astro Luna 20 de junio de 2026

De acuerdo con la información disponible del sorteo realizado este viernes, los resultados quedan establecidos de la siguiente manera:



Número ganador:xxxx

Signo zodiacal: xxxx

Los participantes deben revisar con atención tanto el número de cuatro cifras como el signo asignado, ya que ambos elementos conforman la combinación completa exigida para acceder al premio mayor dentro de esta modalidad de juego.



Las autoridades del sistema de juegos de azar recomiendan consultar siempre los resultados en fuentes oficiales o puntos autorizados, con el fin de evitar confusiones, errores en la verificación o posibles fraudes asociados a información no certificada.

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Cómo funciona el Super Astro Luna

El Super Astro Luna es un sorteo diario en el que los jugadores seleccionan un número entre 0000 y 9999, junto con uno de los 12 signos del zodiaco. La combinación exacta de estos dos elementos determina el premio principal del juego.

Además del premio mayor, el sistema contempla otras categorías de premiación por coincidencias parciales, lo que amplía las posibilidades de obtener algún beneficio económico en cada jornada.

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El valor de la apuesta es accesible y permite la participación desde montos bajos, lo que ha contribuido a su amplia presencia en distintos sectores del país.

Horarios del sorteo y publicación de resultados

El Super Astro Luna se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos. En condiciones habituales, el sorteo se lleva a cabo alrededor de las 10:50 de la noche de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos puede adelantarse a las 8:30 p.m.

Una vez finaliza el proceso de extracción, los resultados son publicados en los canales oficiales del operador, donde los jugadores pueden realizar la consulta correspondiente.

En caso de resultar ganador, es indispensable conservar el tiquete original en buen estado, ya que este constituye el único soporte válido para reclamar el premio.

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Para el proceso de cobro se debe presentar el documento de identidad y el comprobante de la apuesta. Dependiendo del monto ganado, pueden exigirse trámites adicionales establecidos por la normativa vigente del sistema de juegos de azar en Colombia.

Las autoridades recomiendan no compartir imágenes completas del tiquete y verificar siempre la información en canales oficiales, con el fin de garantizar la seguridad del proceso de reclamación.