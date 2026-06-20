Resultados de Baloto y Revancha 20 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

El Baloto y su modalidad Revancha realizan este sábado 20 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteo nocturno en Colombia, manteniendo el interés de miles de apostadores que cada semana participan en busca de los acumulados millonarios que caracterizan este juego de azar. Como es habitual, los jugadores esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si su combinación coincide con los números seleccionados en la extracción.

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El sorteo se lleva a cabo bajo los mecanismos de control y supervisión establecidos por el operador, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados. Una vez finaliza la jornada, los datos son publicados a través de los canales oficiales para consulta del público.

Números ganadores Baloto y Revancha 20 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este sábado, los resultados del Baloto quedan registrados de la siguiente manera:



Números ganadores:

Superbalota:

Los participantes deben verificar cuidadosamente cada uno de los números seleccionados, así como la superbalota, ya que la combinación completa es necesaria para acceder al premio mayor dentro de esta modalidad.



En la modalidad Revancha, que corresponde a un sorteo independiente con el mismo esquema de juego, los resultados quedan establecidos así:



Números ganadores

Superbalota:

Quienes activaron esta opción al momento de su apuesta deben revisar esta segunda combinación, ya que representa una oportunidad adicional de ganar con un acumulado diferente al del Baloto principal.



Cómo funciona el Baloto y la Revancha

El Baloto es un juego de azar en el que los participantes seleccionan cinco números entre el 1 y el 43, junto con una superbalota entre el 1 y el 16. El objetivo es acertar la combinación completa para acceder al premio mayor, que se define según el acumulado disponible en cada sorteo.

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La modalidad Revancha permite utilizar la misma selección inicial del jugador para participar en un segundo sorteo, ampliando así las posibilidades de obtener un premio sin necesidad de realizar una nueva jugada.

Las apuestas se pueden realizar en puntos autorizados y plataformas digitales habilitadas por el operador oficial del juego en Colombia.

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Requisitos para reclamar premios

En caso de resultar ganador, el jugador debe conservar el tiquete original en buen estado, ya que este constituye el único soporte válido para el proceso de cobro.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el tiquete original

Documento de identidad vigente

Cumplir los requisitos adicionales establecidos por el operador en premios de alta cuantía

Los premios menores suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos más altos requieren trámites adicionales ante la entidad operadora.

Las autoridades del sistema y el operador del Baloto reiteran la importancia de consultar los resultados únicamente en canales oficiales, con el fin de evitar información errónea o intentos de fraude.

También se recomienda revisar con atención los datos impresos en el tiquete y conservarlo en buen estado hasta confirmar los resultados finales del sorteo.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co