Resultados de Caribeña Noche hoy, 20 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Caribeña Noche realiza este sábado 20 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene atentos a miles de apostadores en diferentes regiones de Colombia. Como ocurre cada noche, los participantes esperan la publicación de los resultados oficiales para verificar si la combinación registrada en sus comprobantes coincide con el número favorecido de la jornada.

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Este sorteo hace parte de las modalidades de chance más consultadas en el país y se caracteriza por su frecuencia diaria, lo que permite a los jugadores participar de manera constante durante toda la semana. Una vez concluye la extracción oficial, los resultados son divulgados a través de los canales autorizados para garantizar la transparencia del proceso.

Resultados de Caribeña Noche del 20 de junio de 2026

Tras finalizar el proceso de extracción y validación correspondiente a esta jornada, estos son los resultados oficiales del sorteo:



Número ganador: por definir

Quinta cifra: por definir

Los resultados son publicados por el operador autorizado una vez concluyen los procedimientos de verificación establecidos para este tipo de juegos de suerte y azar.



¿Cómo funciona Caribeña Noche?

La dinámica de Caribeña Noche consiste en seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendidas entre el 0000 y el 9999. Los jugadores pueden definir libremente el valor de su apuesta dentro de los montos permitidos por el operador.



Las jugadas pueden realizarse en puntos de venta autorizados o mediante plataformas habilitadas para la comercialización de apuestas permanentes en Colombia. Una vez registrado el número, el participante recibe un comprobante que constituye el documento válido para reclamar cualquier premio.

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El sorteo se realiza diariamente en horario nocturno y sus resultados son divulgados pocos minutos después de finalizar la extracción oficial.

Modalidades de premio disponibles

Caribeña Noche cuenta con diferentes modalidades de apuesta que permiten obtener premios según el nivel de acierto alcanzado durante el sorteo.

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Entre las principales categorías se encuentran:



Cuatro cifras directas.

Cuatro cifras combinadas.

Tres cifras directas.

Tres cifras combinadas.

Dos cifras o pata.

Una cifra o uña.

Cada modalidad tiene una estructura de pago específica que depende tanto del valor apostado como de la forma en que fue registrada la jugada.

¿Cómo reclamar un premio de Caribeña Noche?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el comprobante original sin alteraciones, ya que este documento es indispensable para validar cualquier proceso de pago.

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Fotocopia del documento de identificación cuando sea requerida.

Formularios adicionales para premios de mayor valor.

Certificación bancaria en los casos establecidos por el operador.

Los premios de menor cuantía suelen pagarse directamente en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas para tal fin.

Los operadores aconsejan revisar cuidadosamente los datos impresos en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar los resultados oficiales.

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Asimismo, recomiendan consultar la información únicamente mediante canales autorizados y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería, con el fin de prevenir posibles inconvenientes relacionados con la seguridad de la apuesta.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co