Resultados de la Lotería de Boyacá, Cauca, Baloto y Revancha 20 de junio de 2026: números ganadores

En una nueva jornada de juegos de suerte y azar en Colombia, este sábado 20 de junio de 2026 se concentran los resultados de la Lotería de Boyacá, la Lotería del Cauca, Baloto y Revancha.

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Las entidades responsables mantienen la divulgación de los resultados a través de canales autorizados y plataformas oficiales, una vez se completan los procesos de verificación y control establecidos para cada modalidad de juego. En todos los casos, las autoridades reiteran la importancia de revisar la información únicamente en fuentes oficiales para evitar confusiones o fraudes.

Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá realiza su tradicional sorteo semanal con uno de los premios más altos del país. Para esta jornada del 20 de junio de 2026, el resultado oficial se presenta de la siguiente manera:



Número ganador: 4430

4430 Serie: 099

Este sorteo mantiene su esquema habitual de premios que incluye el premio mayor y múltiples categorías adicionales, lo que permite la distribución de incentivos entre distintos niveles de acierto.



Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca también desarrolla su jornada habitual con un plan de premios que incluye el premio mayor y premios secos. Tras la realización del sorteo, los resultados oficiales quedan así:



Número ganador: 5291

5291 Serie: 102

El sorteo del Cauca se mantiene como uno de los tradicionales en el suroccidente del país, con transmisión y validación bajo supervisión de los entes de control.



Baloto y Revancha

El Baloto y su modalidad Revancha continúan siendo uno de los juegos más consultados por el alto nivel de acumulados. En esta jornada del 20 de junio de 2026, los resultados se registran de la siguiente forma:

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Baloto

Números ganadores: 48 - 38 - 31 -34 - 37

48 - 38 - 31 -34 - 37 Superbalota: 14

Revancha

Números ganadores: 17 - 32 - 08 - 26 - 29

17 - 32 - 08 - 26 - 29 Superbalota: 07

Este formato electrónico permite a los jugadores participar en dos sorteos independientes con la misma combinación, ampliando las opciones de premio en cada jornada.

Las autoridades insisten en que los jugadores deben conservar el tiquete o comprobante en buen estado, ya que este es el único documento válido para el cobro de premios. También recomiendan evitar compartir imágenes completas del billete en redes sociales, con el fin de reducir riesgos de fraude o suplantación.

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En Colombia, los premios están sujetos a verificación, retenciones tributarias y procesos de validación dependiendo del monto ganado. Los pagos pueden realizarse en puntos autorizados o directamente con los operadores, según las condiciones de cada sorteo.

Cada uno de estos juegos cuenta con mecanismos de control, auditoría y transmisión oficial que garantizan la transparencia del proceso. Los resultados son publicados una vez finaliza la verificación correspondiente, permitiendo a los apostadores consultar la información de manera segura y oportuna en los canales establecidos por cada entidad operadora.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co