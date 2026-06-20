Resultados de la Lotería del Cauca hoy, 20 de junio de 2026: números ganadores del último sorteo

La Lotería del Cauca realiza este sábado 20 de junio de 2026 una nueva edición de su sorteo semanal, una de las jornadas más esperadas por los apostadores en Colombia debido a su tradicional premio mayor y al conjunto de incentivos que acompañan cada emisión. Durante la noche, miles de jugadores permanecen atentos a la publicación de los resultados oficiales para verificar si sus billetes coinciden con la combinación ganadora.

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Este sorteo se desarrolla bajo los protocolos de supervisión establecidos por las autoridades competentes en materia de juegos de suerte y azar, con el objetivo de garantizar la transparencia del proceso y la correcta divulgación de los resultados. Una vez finaliza la jornada, la entidad publica los datos a través de sus canales oficiales.

Números ganadores Lotería del Cauca 20 de junio de 2026

De acuerdo con la información oficial del sorteo realizado este sábado, los resultados quedan registrados de la siguiente manera:



Número ganador: por definir

por definir Serie: xxx

Los apostadores deben verificar cuidadosamente tanto el número de cuatro cifras como la serie asignada al billete, ya que ambos elementos son indispensables para validar cualquier premio dentro del plan oficial de la lotería.



Las autoridades recomiendan consultar los resultados únicamente en canales autorizados o puntos de venta oficiales, con el fin de evitar confusiones o posibles fraudes relacionados con información no verificada.



Plan de premios de la Lotería del Cauca

La Lotería del Cauca mantiene un plan de premios estructurado que incluye un premio mayor de 8.000 millones de pesos, acompañado de múltiples categorías adicionales que permiten ampliar el número de ganadores en cada sorteo.

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Entre los principales incentivos se encuentran premios secos que oscilan entre 10 millones y 300 millones de pesos, además de aproximaciones y combinaciones especiales que incrementan las posibilidades de obtener algún beneficio económico durante la jornada.

El billete también incorpora modalidades complementarias como el conocido “chance patojo”, que permite acceder a premios adicionales según diferentes combinaciones de números y series.

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Cómo participar en la Lotería del Cauca

Para participar, los jugadores deben adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica. Este billete puede comprarse completo o en fracciones, lo que permite ajustar el valor de la apuesta según las posibilidades de cada participante.

El valor del billete completo es de aproximadamente $16.000, mientras que la fracción tiene un costo cercano a $4.000. Esta estructura facilita el acceso a distintos perfiles de jugadores que buscan participar en el sorteo semanal.

En caso de resultar ganador, la Lotería del Cauca exige la presentación del billete original en buen estado, sin enmiendas ni alteraciones, como requisito indispensable para iniciar el proceso de cobro.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos autorizados, mientras que los premios de mayor cuantía deben gestionarse directamente en las oficinas de la entidad operadora. En estos casos se solicita documentación adicional como identificación vigente, RUT actualizado y certificación bancaria.

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Asimismo, los premios están sujetos a las retenciones e impuestos establecidos por la normativa colombiana vigente, por lo que el valor final puede variar según el monto obtenido.

La Lotería del Cauca se mantiene como una de las instituciones más reconocidas del país dentro del sistema de juegos de azar, no solo por su trayectoria, sino también por el impacto social que generan sus recursos en el sector salud.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co