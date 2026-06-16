Resultados de la Lotería de Cundinamarca hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de Cundinamarca realiza este martes 16 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteo. Como ocurre cada semana, los participantes permanecen atentos a la transmisión oficial para conocer el número y la serie favorecidos con el premio mayor, así como las demás categorías contempladas dentro de su plan de premios.



Este tradicional juego de azar continúa siendo uno de los más reconocidos del país gracias a su trayectoria, la cuantía de sus incentivos económicos y las múltiples oportunidades de ganar que ofrece a quienes adquieren un billete o una fracción autorizada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente mediante los canales oficiales de la lotería para evitar errores o inconvenientes durante cualquier eventual proceso de reclamación.

Resultados de la Lotería de Cundinamarca del 16 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 0139

0139 Serie: 170

Premio mayor y plan de premios de la Lotería de Cundinamarca

La Lotería de Cundinamarca mantiene uno de los planes de premios más atractivos dentro del mercado colombiano de juegos de suerte y azar.



Actualmente, el esquema de incentivos incluye:



Premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Balsa Millonaria de 500 millones de pesos.

Tunjo de Oro de 300 millones de pesos.

Guaca Secreta de 100 millones de pesos.

Premios adicionales de 50, 20 y 10 millones de pesos.

Aproximaciones y reintegros.

Gracias a estas categorías complementarias, los jugadores cuentan con más posibilidades de obtener algún premio incluso sin acertar exactamente la combinación principal del sorteo.



¿Cómo jugar la Lotería de Cundinamarca?

Para participar es necesario adquirir un billete o una fracción autorizada que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica.

Publicidad

El objetivo consiste en acertar exactamente ambos datos anunciados durante la extracción oficial. Los participantes pueden elegir entre comprar el billete completo o una fracción, dependiendo de sus preferencias y del monto que deseen invertir.

Los billetes se comercializan a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas habilitadas para la venta legal de juegos de suerte y azar en Colombia.

Publicidad

Horario y transmisión del sorteo

La Lotería de Cundinamarca realiza habitualmente sus sorteos en horario nocturno a las 11:50. La transmisión oficial se desarrolla a través de canales autorizados y plataformas digitales donde los participantes pueden seguir en tiempo real la extracción de los números ganadores.

Cada jornada cuenta con mecanismos de supervisión y control diseñados para garantizar la transparencia del proceso y la correcta validación de los resultados.

Una vez finalizado el sorteo, la entidad publica oficialmente la combinación favorecida para consulta de todos los jugadores.

¿Cómo reclamar un premio?

Si un billete resulta ganador, es indispensable conservarlo en perfecto estado, ya que constituye el documento principal para realizar cualquier trámite de cobro.

Publicidad

Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Los premios menores suelen cobrarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que existe un plazo máximo de un año para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co