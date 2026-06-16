Resultados de Super Astro Luna hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores

Este martes 16 de junio de 2026 se juega una nueva jornada de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar más populares del país gracias a su particular modalidad, que combina una cifra de cuatro números con uno de los doce signos del zodiaco.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La dinámica del juego ha logrado mantenerse entre las preferidas por los apostadores debido a la variedad de opciones de apuesta y a la posibilidad de obtener premios mediante diferentes niveles de acierto.

Las autoridades recomiendan verificar los resultados únicamente a través de los canales autorizados para evitar confusiones o errores relacionados con la validación de premios.



Resultados de Super Astro Luna del 16 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 8491

8491 Signo zodiacal: Cáncer

Los resultados oficiales son divulgados por el operador autorizado después de finalizar el proceso de extracción y validación de la combinación ganadora.



¿Cómo funciona Super Astro Luna?

La mecánica de este juego consiste en seleccionar un número de cuatro cifras comprendido entre el 0000 y el 9999, acompañado por uno de los doce signos zodiacales.

Publicidad

Para obtener el premio principal es necesario acertar tanto el número sorteado como el signo correspondiente. Dependiendo de la modalidad elegida por el participante, también existen categorías que reconocen coincidencias parciales.

Las apuestas pueden realizarse en puntos autorizados de venta y en plataformas habilitadas para la comercialización legal de juegos de suerte y azar en Colombia.

Publicidad

¿A qué hora juega Super Astro Luna?

Super Astro Luna realiza sorteos todos los días del año en horario nocturno.

La extracción oficial se lleva a cabo aproximadamente a las 10:50 p.m., momento en el que se define la combinación ganadora correspondiente a cada jornada.

Una vez concluye el proceso, los resultados son publicados en los canales oficiales para que los participantes puedan verificar sus apuestas.

Modalidades de premio en Super Astro Luna

El esquema de premios contempla diferentes posibilidades de ganancia de acuerdo con el nivel de coincidencia obtenido durante el sorteo.

Publicidad

Entre las modalidades más destacadas se encuentran:



Acierto exacto del número y el signo zodiacal.

Acierto del número sin coincidir con el signo.

Premios por coincidencias parciales según las condiciones establecidas por el operador.

Categorías especiales definidas para determinadas modalidades de apuesta.

El valor final del premio dependerá tanto de la cantidad apostada como del nivel de acierto alcanzado.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el comprobante original de la apuesta en perfecto estado, ya que este constituye el principal soporte para validar cualquier reclamación.

Publicidad

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el tiquete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de alto valor.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que las sumas más elevadas pueden requerir trámites adicionales ante las oficinas habilitadas por el operador.

Los operadores del juego aconsejan revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de abandonar el punto de venta y conservarlo hasta confirmar los resultados oficiales.

Asimismo, recomiendan consultar únicamente medios autorizados para verificar los números ganadores y evitar compartir fotografías completas de los tiquetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co