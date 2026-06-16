Resultados de la Lotería del Tolima hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza una nueva jornada de sorteos este martes 16 de junio de 2026.Este tradicional juego de azar continúa consolidándose como uno de los más reconocidos de Colombia gracias a su trayectoria, su amplio plan de premios y los recursos que aporta al sector salud.



Las autoridades y el operador recomiendan consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales para evitar confusiones durante los procesos de validación y reclamación de premios.

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Resultados de la Lotería del Tolima del 16 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 6724

6724 Serie: 275

Los números oficiales son divulgados por la entidad una vez finaliza el proceso de extracción y verificación.

Plan de premios de la Lotería del Tolima

La Lotería del Tolima cuenta con uno de los planes de premios más atractivos dentro del mercado de loterías en Colombia. Actualmente distribuye más de 13.000 millones de pesos en diferentes categorías.



Entre los incentivos más destacados se encuentran:



Premio Mayor de 3.500 millones de pesos.

Premio “Casa para siempre” de 270 millones de pesos.

Premio “Cero kilómetros” de 240 millones de pesos.

Dos premios “Dulima Dorada” de 150 millones de pesos cada uno.

Tres premios “Top de la suerte” de 60 millones de pesos.

Premios secos y aproximaciones adicionales.

Además del premio principal, existen incentivos por aproximaciones y coincidencias parciales, ampliando las posibilidades de obtener algún reconocimiento económico.



¿Cómo jugar la Lotería del Tolima?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que incluye un número de cuatro cifras y una serie específica. Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir una o varias fracciones, dependiendo de sus preferencias.

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Los billetes se comercializan a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y plataformas habilitadas para la venta de juegos de suerte y azar en Colombia.

Los valores establecidos son:



Billete completo: 12.000 pesos.

Fracción: 4.000 pesos.

El objetivo principal consiste en acertar exactamente el número y la serie anunciados durante el sorteo.

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Horario del sorteo y transmisión oficial

La Lotería del Tolima realiza sus sorteos en horario nocturno mediante transmisión oficial a través de canales autorizados y plataformas digitales de la entidad.

Cada jornada se desarrolla bajo procedimientos de control y supervisión destinados a garantizar la transparencia en la extracción de los números ganadores y la confiabilidad del proceso.

¿Cómo reclamar un premio?

Los participantes que resulten ganadores deben conservar el billete original en buen estado, ya que este constituye el único documento válido para acreditar la apuesta.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante las oficinas habilitadas por la entidad.

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Asimismo, los ganadores cuentan con un plazo máximo de un año para reclamar sus premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co