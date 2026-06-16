Resultados de la Lotería del Huila hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería del Huila realiza este martes 16 de junio de 2026 una nueva jornada de sorteos que mantiene la expectativa de miles de apostadores en distintas regiones del país. Como cada semana, los participantes siguen de cerca la transmisión oficial para conocer el número ganador del premio mayor y verificar si alguno de sus billetes resulta favorecido.



Una vez concluya la extracción oficial, la entidad divulga los resultados a través de sus canales autorizados para consulta de todos los participantes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Resultados de la Lotería del Huila del 16 de junio de 2026

Tras finalizar el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 2765

2765 Serie: 100

Plan de premios de la Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con un plan de premios encabezado por un premio mayor multimillonario y varias categorías complementarias que amplían las oportunidades de ganar.

Entre los incentivos que habitualmente conforman el esquema de premios se encuentran:



Premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Premio seco de 100 millones de pesos.

Premio seco de 60 millones de pesos.

Premio seco de 20 millones de pesos.

Premio seco de 10 millones de pesos.

Premio Ganafijo sin serie superior a los 4 millones de pesos.

Además de estas categorías, el sorteo contempla otros reconocimientos que permiten beneficiar a más participantes durante cada jornada.



¿Cómo jugar la Lotería del Huila?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que contiene una combinación de cuatro cifras y una serie específica. El objetivo consiste en acertar exactamente ambos datos anunciados durante el sorteo oficial.



Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, de acuerdo con sus preferencias y presupuesto. Los billetes están disponibles a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados en diferentes regiones del país.

Publicidad

Asimismo, la entidad ofrece opciones de consulta e información a través de sus canales oficiales.

Horario y transmisión oficial del sorteo

La Lotería del Huila realiza sus sorteos todos los martes en horario nocturno a partir de las 10:30p.m.. La transmisión oficial se lleva a cabo mediante canales autorizados y plataformas digitales habilitadas por la entidad.

Publicidad

Cada jornada cuenta con mecanismos de supervisión y control destinados a garantizar la transparencia durante la extracción de los números ganadores.

Una vez concluye el procedimiento, los resultados son publicados para consulta de los participantes.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten favorecidas deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este constituye el principal documento para validar cualquier premio.

Generalmente, para efectuar el cobro se requiere:



Presentar el billete original.

Documento de identidad vigente.

Cumplir con los requisitos establecidos para premios de mayor cuantía.

Los premios menores suelen reclamarse en puntos autorizados, mientras que los montos más altos deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Publicidad

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias vigentes en Colombia.

La entidad recomienda revisar cuidadosamente el número y la serie del billete antes de iniciar cualquier trámite de cobro. También aconseja consultar los resultados únicamente a través de canales oficiales y evitar compartir fotografías completas de los billetes en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

Publicidad

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines establecidos por la normativa vigente para los juegos de suerte y azar en Colombia.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co