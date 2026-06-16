Resultados de la Lotería de la Cruz Roja hoy, martes 16 de junio de 2026: números ganadores

La Lotería de la Cruz Roja realiza este martes 16 de junio de 2026 una nueva edición de su tradicional sorteo, una jornada que concentra la atención de miles de jugadores en diferentes regiones del país que esperan conocer la combinación favorecida con el premio mayor y las demás categorías de premios disponibles.

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Como ocurre cada semana, los jugadores permanecen atentos a la transmisión oficial para verificar si los números de sus billetes coinciden con los resultados anunciados por la entidad. Este sorteo se mantiene entre los más reconocidos de Colombia gracias a su trayectoria y el aporte que realiza a diferentes iniciativas de carácter social.

Las autoridades recomiendan a los participantes consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales para evitar errores durante la validación de premios o posibles inconvenientes en los procesos de reclamación.



Resultados de la Lotería de la Cruz Roja del 16 de junio de 2026

Una vez concluya el sorteo oficial correspondiente a esta jornada, estos serán los resultados:



Número ganador: 5503

Serie: 066

Los resultados oficiales son divulgados por la entidad organizadora una vez finaliza el proceso de extracción y verificación correspondiente.



Plan de premios de la Lotería de la Cruz Roja

La Lotería de la Cruz Roja continúa posicionándose como uno de los sorteos más atractivos del país gracias a su amplio esquema de incentivos económicos.

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Actualmente, el plan de premios contempla:



Premio mayor de 18.000 millones de pesos para esta jornada.

Premios secos de 200 millones de pesos.

Premios secos de 100 millones de pesos.

Premios secos de 50 millones de pesos.

Premios secos de 30 millones de pesos.

Premios secos de 20 millones de pesos.

Premios secos de 10 millones de pesos.

Premios por aproximaciones y coincidencias parciales.

Esta estructura permite que más participantes tengan posibilidades de obtener algún incentivo económico durante cada sorteo.

¿Cómo jugar la Lotería de la Cruz Roja?

Para participar es necesario adquirir un billete autorizado que contiene un número de cuatro cifras y una serie específica.

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Los jugadores pueden comprar el billete completo o adquirir fracciones, dependiendo de sus preferencias y del valor que deseen invertir. El objetivo principal consiste en acertar exactamente la combinación ganadora anunciada durante el sorteo.

Los billetes son comercializados a través de loteros tradicionales, distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados en distintas regiones de Colombia.

Horario y transmisión oficial del sorteo

La Lotería de la Cruz Roja realiza sus sorteos todos los martes a las 10:50 p.m.. La transmisión oficial suele efectuarse a través de Canal 1 y de las plataformas digitales autorizadas por la entidad.

Cada jornada se desarrolla bajo protocolos de control y supervisión destinados a garantizar la transparencia del proceso y la correcta extracción de los números ganadores.

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Una vez concluye el sorteo, los resultados son publicados en los canales oficiales para consulta de todos los participantes.

¿Cómo reclamar un premio?

Las personas que resulten ganadoras deben conservar el billete original en perfecto estado, ya que este documento constituye el único soporte válido para iniciar el trámite de cobro.

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Generalmente, para reclamar un premio se requiere:



Billete original sin alteraciones.

Documento de identidad vigente.

Formularios adicionales para premios de alto valor.

Los premios menores suelen pagarse en puntos autorizados, mientras que los montos más elevados deben tramitarse directamente ante la entidad operadora.

Asimismo, los premios obtenidos en juegos de suerte y azar están sujetos a las retenciones tributarias establecidas por la legislación colombiana.

Las autoridades recuerdan que existe un plazo legal para reclamar los premios. Una vez vencido ese periodo, los recursos no cobrados son destinados a los fines contemplados por la normativa vigente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co