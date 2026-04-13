Resultados de la Lotería del Tolima último sorteo del lunes 13 de abril de 2026: números ganadores

La Lotería del Tolima realiza hoy su sorteo semanal en medio de la expectativa de jugadores en distintas regiones del país, quienes aguardan con ilusión los resultados que podrían cambiar sus vidas. Como es habitual, los participantes revisan con detenimiento sus billetes y fracciones, confiando en que la suerte coincida con sus números elegidos.



El sorteo se desarrolla bajo estrictas medidas de control y transparencia. La extracción de las balotas se transmite EN VIVO a partir de las 10:30 de la noche a través de los canales oficiales de la entidad y plataformas digitales como Facebook Live y YouTube, permitiendo a los apostadores seguir cada instante del proceso en tiempo real.



Resultados Lotería del Tolima, lunes 13 de abril de 2026

Números ganadores : 8142

: 8142 Serie: 043

¿Cómo es el plan de premios de la Lotería del Tolima?

La entidad organizadora recuerda que los únicos resultados válidos son los divulgados en sus canales oficiales, por lo que recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente sus billetes o comprobantes de compra.

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El plan de premios incluye un atractivo portafolio de incentivos, diseñado para ofrecer múltiples oportunidades de ganar incluso sin acertar el número completo. Entre los premios más destacados se encuentran:



El carro de mis sueños: $150.000.000

La casa de mis sueños: $150.000.000

Secos Extrapijao: $100.000.000

Secos Megafortuna: $50.000.000

Secos Lotto Millonario: $8.000.000

Secos de Oro: $10.000.000

Quincenazo de la Tolima: $24.000.000

Además, el sorteo contempla premios por aproximaciones y aciertos parciales, incluyendo la última cifra, dos o tres cifras (primeras o últimas), combinaciones invertidas y coincidencias en cualquier orden, lo que amplía las posibilidades de obtener algún tipo de ganancia.



¿Cómo verificar y reclamar los premios?

Los jugadores pueden adquirir sus billetes a través de vendedores autorizados o plataformas digitales oficiales. En ambos casos, es fundamental conservar el billete en buen estado o el comprobante de compra, ya que este será requerido al momento de reclamar cualquier premio.

Para validar un resultado, es indispensable que el número y la serie coincidan exactamente con los publicados oficialmente. Los premios de mayor valor deben reclamarse directamente ante la Lotería del Tolima, mientras que los montos menores pueden hacerse efectivos en puntos autorizados.



La organización también recuerda que todos los premios están sujetos a las retenciones legales vigentes en Colombia para juegos de suerte y azar.



Con este nuevo sorteo del lunes 13 de abril de 2026, la Lotería del Tolima reafirma su tradición dentro de la región, manteniendo viva la ilusión de miles de colombianos que cada semana apuestan por la posibilidad de convertirse en los próximos ganadores.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co