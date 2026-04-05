Resultados del Sinuano Día último sorteo del domingo 5 de abril de 2026: números ganadores

Este sábado 5 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia siguen atentos al sorteo diario de Sinuano Día, uno de los juegos de chance más populares del país. La expectativa crece entre quienes esperan conocer la combinación ganadora y confirmar si su tiquete resulta favorecido con los resultados oficiales de este sorteo.



El sorteo se programa para las 2:30 p.m. y se transmite en vivo a través de los canales oficiales del operador y plataformas digitales autorizadas, incluyendo YouTube. La transmisión en tiempo real permite a los participantes seguir cada fase del sorteo, desde la manipulación de las baloteras hasta la extracción de los números ganadores, garantizando transparencia y confiabilidad en el proceso.



Resultados Sinuano Día 5 de abril de 2026

Al finalizar la transmisión, se publican los números oficiales de la jornada:



Número ganador: 5860

Quinta cifra: 7

El tiquete adquirido sigue siendo el documento que acredita la apuesta y habilita el cobro del premio. Para ser válido, debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni alteraciones. La coincidencia exacta entre las cuatro cifras principales y la quinta balota define el monto final del premio, de acuerdo con la modalidad seleccionada por el apostador.



¿Cómo participar en Sinuano Día?

Participar en Sinuano Día es sencillo. Los jugadores seleccionan un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y adquieren su tiquete en puntos de venta autorizados, que incluyen tiendas de barrio, papelerías, droguerías, supermercados y plataformas digitales habilitadas. La apuesta mínima permitida es de $500 pesos colombianos. Cada modalidad ofrece distintos niveles de premio según la cantidad de cifras acertadas.

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Entre las modalidades más comunes se encuentran:



4 cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

4 cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo y combinado: coincidencia exacta o en cualquier orden de las tres últimas cifras.

2 cifras o “pata”: coincidencia de las dos últimas cifras.

1 cifra o “uña”: acierto de la última cifra.

Quinta balota: cifra adicional que permite acceder a premios complementarios según la apuesta.

¿Cómo reclamar los premios?

El cobro depende del valor del premio. Para montos menores, el pago se realiza directamente en el punto de venta, presentando el tiquete original y un documento de identidad válido. Para premios mayores, los ganadores deben acudir a puntos autorizados, cumpliendo con los procedimientos establecidos por el operador del juego. El plazo máximo para reclamar cualquier premio es de un año desde la fecha del sorteo, después del cual se pierde el derecho al cobro.

Con el sorteo de hoy, Sinuano Día mantiene su popularidad entre miles de colombianos que cada jornada esperan que su combinación de números y balota cambie su suerte.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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