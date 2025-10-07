Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, martes 7 de octubre de 2025: números ganadores

Este martes, 7 de octubre de 2025, juega el sorteo número 5239 de El Dorado Mañana. El sorteo comienza puntualmente a las 11:00 de la mañana y puede seguirse en directo a través de YouTube, donde cientos de personas de distintas regiones del país se conectan para observar el desarrollo del evento. La expectativa es alta, ya que el resultado consiste en una secuencia de cuatro cifras, aunque en algunas modalidades de juego puede incluirse una quinta.

El procedimiento en El Dorado Mañana es bastante meticuloso. Se utiliza un sistema de extracción numérica que opera con cuatro dispositivos independientes, conocidos como tómbolas. Cada una de estas contiene los dígitos del 0 al 9 y funciona de manera autónoma. Durante el sorteo, se extrae un número de cada tómbola siguiendo un orden previamente establecido. Este método garantiza que las combinaciones generadas sean completamente aleatorias y, además, pueden ser verificadas por el público en tiempo real.

Una vez se han extraído todas las cifras, el número resultante se convierte en la base para determinar la asignación de premios. Esta asignación depende de la modalidad de participación que haya elegido cada usuario. Las cifras extraídas se ingresan en el sistema de validación, que analiza las combinaciones posibles según el tipo de apuesta realizada. Esto influye directamente en las probabilidades de coincidencia y, por supuesto, en el valor del premio correspondiente.



El sistema contempla varias modalidades de juego. Entre las más comunes están las apuestas simples, que requieren una coincidencia exacta, y las apuestas combinadas, que permiten más flexibilidad en los resultados. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras puede otorgar un premio considerable, mientras que las combinadas ofrecen más oportunidades de ganar, aunque con montos más modestos.



Resultado Dorado Mañana del 7 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:



Número:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Quinta:

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Sorteo Fecha Número Dorado Mañana 06 octubre 2025 5711-6 Dorado Mañana 04 octubre 2025 9546-7 Dorado Mañana 03 octubre 2025 2068-8 Dorado Mañana 02 octubre 2025 6292-1 Dorado Mañana 01 octubre 2025 7254-4 Dorado Mañana 30 septiembre 2025 8039-3 Dorado Mañana 29 septiembre 2025 1216-4 Dorado Mañana 27 septiembre 2025 6479-9 Dorado Mañana 26 septiembre 2025 9369-2 Dorado Mañana 25 septiembre 2025 3707-0 Dorado Mañana 24 septiembre 2025 1803-7

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.



Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL