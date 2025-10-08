Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 8 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles 8 de octubre de 2025 se realiza el sorteo número 5240 de El Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. El evento está programado para las 11:00 a. m., como es habitual, y corresponde a la modalidad matutina del chance que se juega de lunes a sábado. Los resultados oficiales se publican poco después de finalizado el sorteo y pueden consultarse en los portales especializados o en los puntos de venta autorizados.

El Dorado Mañana consiste en la extracción de cuatro cifras, cuyo orden determina los premios. Además de las cuatro cifras principales, se destacan las tres primeras, las tres últimas y las dos últimas cifras, que también generan premios según el tipo de apuesta realizada. El sorteo anterior, correspondiente al martes 7 de octubre, arrojó como número ganador el 3822, lo que permite establecer comparaciones y revisar tendencias entre sorteos consecutivos.

Este tipo de juegos representa una opción frecuente para quienes buscan probar suerte con números personales, fechas significativas o combinaciones sugeridas por estadísticas. Aunque se trata de una actividad de entretenimiento, es importante recordar que los juegos de azar deben practicarse con responsabilidad, estableciendo límites claros en el presupuesto destinado a las apuestas. El resultado del sorteo 5240 será clave para quienes participaron en esta jornada. Una vez se conozcan las cifras ganadoras, los jugadores podrán verificar si sus apuestas coinciden con los números sorteados y, en caso de acierto, seguir el procedimiento correspondiente para reclamar el premio.



Resultado Dorado Mañana del 8 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:



Número:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Quinta:

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Fecha Sorteo Número ganador 07 octubre 2025 Dorado Mañana 3822-3 06 octubre 2025 Dorado Mañana 5711-6 04 octubre 2025 Dorado Mañana 9546-7 03 octubre 2025 Dorado Mañana 2068-8 02 octubre 2025 Dorado Mañana 6292-1 01 octubre 2025 Dorado Mañana 7254-4 30 septiembre 2025 Dorado Mañana 8039-3 29 septiembre 2025 Dorado Mañana 1216-4 27 septiembre 2025 Dorado Mañana 6479-9 26 septiembre 2025 Dorado Mañana 9369-2 25 septiembre 2025 Dorado Mañana 3707-0 24 septiembre 2025 Dorado Mañana 1803-7

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.



Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.



Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL