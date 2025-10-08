Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, miércoles 8 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Este miércoles 8 de octubre de 2025 se realiza el sorteo número 5240 de El Dorado Mañana, uno de los juegos de azar más consultados en Colombia. El evento está programado para las 11:00 a. m., como es habitual, y corresponde a la modalidad matutina del chance que se juega de lunes a sábado. Los resultados oficiales se publican poco después de finalizado el sorteo y pueden consultarse en los portales especializados o en los puntos de venta autorizados.
El Dorado Mañana consiste en la extracción de cuatro cifras, cuyo orden determina los premios. Además de las cuatro cifras principales, se destacan las tres primeras, las tres últimas y las dos últimas cifras, que también generan premios según el tipo de apuesta realizada. El sorteo anterior, correspondiente al martes 7 de octubre, arrojó como número ganador el 3822, lo que permite establecer comparaciones y revisar tendencias entre sorteos consecutivos.
Este tipo de juegos representa una opción frecuente para quienes buscan probar suerte con números personales, fechas significativas o combinaciones sugeridas por estadísticas. Aunque se trata de una actividad de entretenimiento, es importante recordar que los juegos de azar deben practicarse con responsabilidad, estableciendo límites claros en el presupuesto destinado a las apuestas. El resultado del sorteo 5240 será clave para quienes participaron en esta jornada. Una vez se conozcan las cifras ganadoras, los jugadores podrán verificar si sus apuestas coinciden con los números sorteados y, en caso de acierto, seguir el procedimiento correspondiente para reclamar el premio.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Fecha
|Sorteo
|Número ganador
|07 octubre 2025
|Dorado Mañana
|3822-3
|06 octubre 2025
|Dorado Mañana
|5711-6
|04 octubre 2025
|Dorado Mañana
|9546-7
|03 octubre 2025
|Dorado Mañana
|2068-8
|02 octubre 2025
|Dorado Mañana
|6292-1
|01 octubre 2025
|Dorado Mañana
|7254-4
|30 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|8039-3
|29 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|1216-4
|27 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|6479-9
|26 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|9369-2
|25 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|3707-0
|24 septiembre 2025
|Dorado Mañana
|1803-7
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL