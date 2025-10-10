Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 10 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
Hoy, viernes 10 de octubre de 2025, se lleva a cabo el sorteo número 5242 de El Dorado Mañana. Este sorteo hace parte de la programación habitual de los juegos de chance en Colombia y se realiza en el horario establecido por la empresa operadora. La cita es a las 11:00 a.m., momento en el que se conocerá el número ganador del día. El Dorado Mañana se juega de lunes a sábado y su formato permite participar con combinaciones de hasta cuatro cifras. Los resultados se transmiten en vivo a través de medios oficiales, y también pueden consultarse posteriormente en las plataformas digitales autorizadas. Cada sorteo se identifica con un número consecutivo, lo que facilita el seguimiento por parte de los jugadores.
Para este viernes, el sorteo 5242 se encuentra programado y será seguido por miles de personas que participan regularmente en esta modalidad. Los interesados pueden verificar el resultado en tiempo real o consultar el acta oficial una vez finalice la transmisión. Como siempre, se recomienda conservar el tiquete en buen estado para cualquier proceso de verificación o reclamación.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el 1123. Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este martes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Sorteo
|Fecha
|Número ganador
|Dorado Mañana
|09 octubre 2025
|1975-4
|Dorado Mañana
|08 octubre 2025
|3931-4
|Dorado Mañana
|07 octubre 2025
|3822-3
|Dorado Mañana
|06 octubre 2025
|5711-6
|Dorado Mañana
|04 octubre 2025
|9546-7
|Dorado Mañana
|03 octubre 2025
|2068-8
|Dorado Mañana
|02 octubre 2025
|6292-1
|Dorado Mañana
|01 octubre 2025
|7254-4
|Dorado Mañana
|30 septiembre 2025
|8039-3
|Dorado Mañana
|29 septiembre 2025
|1216-4
|Dorado Mañana
|27 septiembre 2025
|6479-9
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL