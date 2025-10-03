Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 3 de octubre de 2025: números ganadores

El viernes 3 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 5236 de El Dorado Mañana. La actividad comienza a las 11:00 a. m. y es transmitida por el canal oficial de YouTube. Durante la emisión, personas de distintas regiones del país siguen el desarrollo del evento con interés, a la espera del resultado compuesto por una secuencia de cuatro cifras, con posibilidad de incluir una quinta según la modalidad de juego.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El procedimiento del sorteo se basa en un sistema de extracción numérica que utiliza cuatro dispositivos independientes conocidos como tómbolas. Cada uno de estos mecanismos contiene los dígitos del 0 al 9 y opera de manera separada. En el transcurso del sorteo, se extrae un número de cada tómbola siguiendo un orden determinado. Este método permite obtener combinaciones aleatorias que pueden ser verificadas públicamente.

Una vez finalizada la extracción, el número resultante se emplea para definir la asignación de premios. Esta asignación depende de la modalidad de participación elegida por cada jugador. Las cifras extraídas se integran al sistema de validación, en el que las combinaciones posibles varían según el tipo de apuesta realizada. Esto influye en las probabilidades de coincidencia y en el valor del premio correspondiente.



El sistema contempla varias modalidades de participación. Entre ellas se encuentran las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad está regulada por normas que determinan el tipo de coincidencia requerida y el monto del premio. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras permite acceder a un premio mayor, mientras que las apuestas combinadas ofrecen más posibilidades de coincidencia, pero con premios de menor valor proporcional.



Resultado Dorado Mañana del 3 de octubre de 2025

El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:



Número:

Tres últimas cifras:

Tres primeras cifras:

Quinta:

Modalidades de juego en el chance El Dorado

El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:



Exacto: apuesta por los cuatro números en el orden exacto.

apuesta por los cuatro números en el orden exacto. Combinado: apuesta por los cuatro números en cualquier orden.

apuesta por los cuatro números en cualquier orden. A la cabeza: apuesta por el número que aparece en la primera posición.

apuesta por el número que aparece en la primera posición. Patas: apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición.

apuesta por el número que aparece en la segunda, tercera o cuarta posición. La Quinta: modalidad adicional que incluye un quinto número para premios especiales.

Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.



Resultados anteriores de El Dorado Mañana

Fecha Número La Quinta Jueves 2 de octubre de 2025 6292 1 Miércoles 1 de octubre de 2025 7254 4 Martes 30 de septiembre de 2025 8039 3 Lunes 29 de septiembre de 2025 1216 4 Sábado 27 de septiembre de 2025 6479 9 Viernes 26 de septiembre de 2025 9369 2 Jueves 25 de septiembre de 2025 3707 0 Miércoles 24 de septiembre de 2025 1803 7 Martes 23 de septiembre de 2025 9118 8 Lunes 22 de septiembre de 2025 3514 8

¿Dónde reclamar el premio de El Dorado?

Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.

Publicidad

Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.

Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.

Publicidad

Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día

Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana

Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día

Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde

Publicidad

Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día

Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte

Publicidad

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día

Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día

Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día

Publicidad

Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde

Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde

Publicidad

Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro

Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol

Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche

Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche

Publicidad

Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche

Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche

Publicidad

Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche

Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche

Publicidad

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche

Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche

Publicidad

Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto

Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL