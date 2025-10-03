Resultados Dorado Mañana último sorteo hoy, viernes 3 de octubre de 2025: números ganadores

Publicidad
El viernes 3 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 5236 de El Dorado Mañana. La actividad comienza a las 11:00 a. m. y es transmitida por el canal oficial de YouTube. Durante la emisión, personas de distintas regiones del país siguen el desarrollo del evento con interés, a la espera del resultado compuesto por una secuencia de cuatro cifras, con posibilidad de incluir una quinta según la modalidad de juego.
El procedimiento del sorteo se basa en un sistema de extracción numérica que utiliza cuatro dispositivos independientes conocidos como tómbolas. Cada uno de estos mecanismos contiene los dígitos del 0 al 9 y opera de manera separada. En el transcurso del sorteo, se extrae un número de cada tómbola siguiendo un orden determinado. Este método permite obtener combinaciones aleatorias que pueden ser verificadas públicamente.
Una vez finalizada la extracción, el número resultante se emplea para definir la asignación de premios. Esta asignación depende de la modalidad de participación elegida por cada jugador. Las cifras extraídas se integran al sistema de validación, en el que las combinaciones posibles varían según el tipo de apuesta realizada. Esto influye en las probabilidades de coincidencia y en el valor del premio correspondiente.
El sistema contempla varias modalidades de participación. Entre ellas se encuentran las apuestas simples y las combinadas. Cada modalidad está regulada por normas que determinan el tipo de coincidencia requerida y el monto del premio. Por ejemplo, una apuesta directa sobre cuatro cifras permite acceder a un premio mayor, mientras que las apuestas combinadas ofrecen más posibilidades de coincidencia, pero con premios de menor valor proporcional.
El número ganador del sorteo del Dorado Mañana es el . Este número corresponde a la combinación de cuatro cifras que otorga el premio mayor en esta modalidad de juego. Estos son los resultados completos del sorteo de este viernes:
El Dorado Mañana cuenta con varias modalidades de apuesta:
Cada modalidad tiene una tabla de premios específica. El monto del premio depende del tipo de apuesta y del valor apostado.
|Fecha
|Número
|La Quinta
|Jueves 2 de octubre de 2025
|6292
|1
|Miércoles 1 de octubre de 2025
|7254
|4
|Martes 30 de septiembre de 2025
|8039
|3
|Lunes 29 de septiembre de 2025
|1216
|4
|Sábado 27 de septiembre de 2025
|6479
|9
|Viernes 26 de septiembre de 2025
|9369
|2
|Jueves 25 de septiembre de 2025
|3707
|0
|Miércoles 24 de septiembre de 2025
|1803
|7
|Martes 23 de septiembre de 2025
|9118
|8
|Lunes 22 de septiembre de 2025
|3514
|8
Los premios obtenidos en los sorteos de chance El Dorado pueden ser reclamados en distintos puntos, dependiendo del monto ganado y del canal utilizado para realizar la apuesta. En primer lugar, los puntos de venta autorizados permiten el cobro de premios cuyo valor no supera un monto determinado, que generalmente corresponde a hasta tres millones de pesos. En estos casos, el ganador puede acercarse directamente al establecimiento donde realizó la apuesta, presentar el tiquete original y reclamar el dinero correspondiente.
Para premios de mayor cuantía, es necesario acudir a las oficinas principales de la empresa operadora del sorteo. Allí, el ganador deberá presentar el tiquete en buen estado junto con su documento de identidad, con el fin de validar la información y realizar el proceso de pago conforme a los protocolos establecidos.
Adicionalmente, algunas plataformas digitales que operan el chance ofrecen la opción de transferencia bancaria como método de pago. Esta modalidad requiere una validación previa de la identidad del ganador, y puede implicar el diligenciamiento de formularios o la presentación de documentos adicionales.
Es importante tener en cuenta que el tiquete original es el único comprobante válido para reclamar el premio, por lo que debe conservarse en buen estado, sin tachaduras ni deterioro. Asimismo, los premios están sujetos a retención en la fuente, conforme a la normativa tributaria vigente en Colombia, lo que puede afectar el valor neto recibido por el ganador.
ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL