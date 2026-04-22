Resultados Dorado Tarde, último sorteo miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

Este miércoles, miles de ciudadanos en Bogotá y el centro de Colombia han depositado su confianza en el Dorado Tarde, un sorteo que se distingue por su agilidad y por la frecuencia con la que entrega alegrías a los apostadores del sistema de chance. Bajo la estricta supervisión de las entidades reguladoras del sector salud, este juego reafirma su posición como uno de los pilares de las apuestas permanentes en el país.



Resultados del sorteo Dorado Tarde: 22 de abril

A continuación la combinación ganadora para la jornada de hoy, miércoles 22 de abril:



Número Ganador:

Serie:

(Espacio disponible para la actualización inmediata una vez las balotas arrojen el resultado oficial de las 3:25 p.m.)



¿Cómo jugar al Dorado Tarde?

A diferencia de las loterías tradicionales que requieren la compra de una fracción o billete completo con un precio predeterminado, el Dorado Tarde se juega bajo la modalidad de chance. Esto permite que el usuario elija su número de la suerte (de cuatro cifras) y decida el monto de su inversión. Es posible realizar apuestas desde $500 pesos en adelante en cualquier punto de la red autorizada, lo que facilita que personas con distintos presupuestos puedan participar por los premios mayores.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La cita con el azar para el Dorado Tarde está programada de lunes a sábado a las 3:25 p. m. (los días festivos el horario se traslada a la noche bajo la denominación de "Dorado Festivo"). La transparencia del sorteo se garantiza mediante su transmisión en vivo por la señal nacional del Canal 1. Asimismo, los resultados son verificados y publicados en tiempo real en los terminales de venta de las principales redes de servicios del país.



El plan de premios del Dorado Tarde

El atractivo del Dorado Tarde reside en su estructura de pagos proporcional a la apuesta realizada (valores antes de impuestos):



Pleno (4 cifras): El jugador recibe 4.500 veces lo apostado.

El jugador recibe lo apostado. Combinado (3 cifras): Se pagan 400 veces el valor de la apuesta.

Se pagan el valor de la apuesta. Dos cifras: Retribuye 50 veces la inversión inicial.

Retribuye la inversión inicial. Una cifra: Otorga 5 veces lo jugado.

Requisitos para el cobro de premios

En caso de resultar ganador, el apostador debe seguir un protocolo sencillo pero obligatorio:



Preservar el comprobante: El tiquete físico es el único soporte legal del premio; debe estar legible y sin enmiendas. Documentación: Es indispensable presentar la cédula de ciudadanía original. Lugar de pago: Los premios menores se redimen en los puntos de venta autorizados. Para premios de mayor cuantía, se debe acudir a las oficinas principales de la red de servicios asignada. Términos de ley: De acuerdo con la Ley 1393 de 2010, el ganador cuenta con un año de plazo para cobrar su premio.

Este sorteo rinde homenaje a la mística de la región cundiboyacense y su nombre evoca la legendaria búsqueda de riqueza en los territorios muiscas. Gestionado bajo el respaldo de la Lotería de Bogotá, el Dorado Tarde ha logrado modernizar el juego de chance, asegurando que los recursos generados por la operación del juego sean destinados directamente al financiamiento de los servicios de salud de los colombianos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.