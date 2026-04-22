Resultados Caribeña Día, último sorteo del miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

El azar vuelve a convocar a miles de apostadores en Colombia, especialmente en la región norte del país, donde la expectativa por los sorteos diarios es una tradición vibrante. Este miércoles 22 de abril de 2026, el sorteo de La Caribeña Día se ratifica como uno de los juegos de suerte y azar más consultados por su agilidad y la frecuencia de sus premios. Con la esperanza de transformar una pequeña inversión en un alivio financiero o un capital para proyectos personales, los jugadores han seguido de cerca cada balota extraída.

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Este sorteo se realiza de lunes a sábado a las 2:30 p. m., y los domingos y festivos suele jugarse en un horario similar o ligeramente ajustado según la programación de las redes de servicios.

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Para verificar los resultados en tiempo real, los ciudadanos pueden sintonizar el canal regional Telecaribe. Asimismo, los resultados se publican de forma inmediata en las redes sociales de los concesionarios autorizados como SuperGiros y en los principales portales de noticias y loterías del país.



Número Ganador Caribeña Día: 22 de abril

El resultado oficial del sorteo realizado a las 2:30 p. m. de hoy, miércoles 22 de abril, es el siguiente:



Número ganador:

Quinta balota:

(Nota: El número será actualizado en este espacio tan pronto se emita el boletín oficial de la red autorizada).



¿Cómo jugar y cuánto cuesta el tiquete?

La Caribeña Día destaca por su accesibilidad. Para participar, el apostador debe seleccionar un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). El costo de la apuesta es flexible, permitiendo que personas con distintos presupuestos participen:



Apuesta mínima: Puede jugar desde $500 pesos colombianos (más IVA).

Puede jugar desde colombianos (más IVA). Apuesta máxima: Generalmente permitida hasta los $10.000 pesos por tiquete, dependiendo del punto de venta.

El jugador puede elegir modalidades como el "directo" (acertar las cifras en el orden exacto) o el "combinado" (acertar las mismas cifras en cualquier orden), lo que varía las probabilidades y el monto del premio.



La Caribeña Día es un sorteo que forma parte del sistema de chance en Colombia, operado bajo la vigilancia de Coljuegos. Nació con un enfoque regional, buscando conectar con la idiosincrasia del Caribe colombiano, pero su popularidad se ha extendido a nivel nacional.

Su funcionamiento es transparente: se utilizan cuatro máquinas (urnas) que contienen balotas numeradas del 0 al 9. De cada una se extrae una balota para conformar el número ganador de cuatro cifras. Además, suele incluir una "quinta cifra" o serie que puede otorgar premios adicionales o incentivos según la promoción vigente.



Plan de premios

El plan de premios está estandarizado por la ley colombiana para el juego de chance:



Cuatro cifras (Directo): Paga $4.500 pesos por cada peso apostado. Tres cifras (Directo): Paga $400 pesos por cada peso apostado. Dos cifras (Pata): Paga $50 pesos por cada peso apostado. Una cifra (Uña): Paga $5 pesos por cada peso apostado.

Si su número coincide con el resultado de hoy, siga estas instrucciones:



Premios menores a $2.513.952 (48 UVT): Puede acercarse a cualquier punto de la red autorizada (como SuperGiros) con su tiquete original y su cédula. El pago suele ser inmediato.

Puede acercarse a cualquier punto de la red autorizada (como SuperGiros) con su tiquete original y su cédula. El pago suele ser inmediato. Premios mayores: Si el monto supera los 48 UVT, deberá diligenciar el formulario SIPLAFT para el control de lavado de activos y presentar una copia de su documento de identidad. Tenga en cuenta que se aplicará una retención por ganancias ocasionales del 20% .

Si el monto supera los 48 UVT, deberá diligenciar el formulario para el control de lavado de activos y presentar una copia de su documento de identidad. Tenga en cuenta que se aplicará una retención por ganancias ocasionales del . Estado del tiquete: Es imperativo que el formulario ganador esté en perfecto estado, sin tachaduras, enmiendas o humedad, ya que es el único soporte legal de su apuesta.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.