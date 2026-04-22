Resultados Sinuano Día hoy, miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

El Sinuano Día continúa siendo uno de los chances más jugados en Colombia. En el sorteo correspondiente al miércoles 22 de abril de 2026, miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a la combinación ganadora de este tradicional juego.



Este sorteo, que se realiza todos los días a las 2:30 p. m., mantiene su popularidad gracias a su dinámica sencilla y a la posibilidad de ganar con diferentes modalidades de apuesta.



Resultado del Sinuano Día – miércoles 22 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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Número ganador: por definir

por definir Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los participantes verificar siempre los resultados a través de canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar el Sinuano Día?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir una combinación de cuatro cifras entre el 0000 y el 9999, además de definir el valor de su apuesta.



El sorteo se realiza bajo supervisión oficial y con transmisión en canales autorizados, lo que garantiza transparencia en cada jornada.



Modalidades de juego

El Sinuano Día ofrece distintas formas de ganar, adaptándose a diferentes niveles de riesgo:

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Cuatro cifras directas (superpleno): acierto exacto en orden

acierto exacto en orden Cuatro cifras combinado: acierto en cualquier orden

acierto en cualquier orden Tres cifras (directo o combinado): sobre las últimas tres cifras

sobre las últimas tres cifras Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras

acierto de las dos últimas cifras Una cifra (uña): acierto del último número

Además, incluye la opción de la “quinta cifra”, una balota adicional que amplía las posibilidades de premio según la modalidad elegida.

Plan de premios

El pago depende del nivel de acierto:

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Cuatro cifras: hasta 4.500 veces lo apostado

hasta 4.500 veces lo apostado Tres cifras: hasta 400 veces

hasta 400 veces Dos cifras: 50 veces

50 veces Una cifra: 5 veces

¿Cómo reclamar un premio?

Para cobrar cualquier premio, es indispensable conservar el tiquete en buen estado y presentarlo en un punto autorizado junto con el documento de identidad.

Los premios menores pueden reclamarse en puntos de venta, mientras que los de mayor valor requieren trámites adicionales y están sujetos a retenciones legales según la normativa vigente.

El Sinuano Día sigue consolidándose como uno de los juegos de azar preferidos por los colombianos, manteniendo la expectativa diaria de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Paula Rozo

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