Resultados Super Astro Sol hoy, miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

La jornada de mitad de semana llega con la expectativa habitual para miles de apostadores en todo el territorio nacional. Este miércoles, 22 de abril de 2026, el sorteo de Super Astro Sol se posiciona nuevamente como el evento central para quienes confían en la combinación de la numerología y la influencia de los astros. Con premios que pueden transformar la realidad económica de cualquier hogar, este juego de azar sigue siendo un pilar fundamental en la cultura de las apuestas en Colombia.



Resultado Super Astro Sol: miércoles 22 de abril de 2026

El sorteo se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. El número ganador de la jornada de hoy es el siguiente:



Número ganador:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega y qué costo tiene participar?

El Super Astro Sol es un sorteo único en su categoría, pues mezcla el azar numérico con el zodiaco. Para participar, el jugador debe elegir un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999) y seleccionar uno de los 12 signos zodiacales.

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La accesibilidad es una de sus características principales:



Inversión mínima: Se puede jugar desde tan solo $500 pesos .

Se puede jugar desde tan solo . Inversión máxima: El tope por tiquete es de $10.000 pesos .

El tope por tiquete es de . Flexibilidad: El usuario puede optar por jugar con su signo de nacimiento o con cualquier otro de su preferencia.

Plan de premios: ¿Cuánto puede ganar hoy?

A diferencia de otros juegos donde el premio es fijo, en Super Astro Sol la recompensa es proporcional a lo apostado. El plan de premios se estructura de la siguiente manera:



Cuatro cifras + signo: Gana 42.000 veces el valor de su apuesta. Tres cifras + signo: Gana 1.000 veces el valor de su apuesta. Dos cifras + signo: Gana 100 veces el valor de su apuesta.

Cabe resaltar que para ganar es necesario que las cifras coincidan en el orden exacto (de izquierda a derecha) y que el signo zodiacal sea el correcto.

Este sorteo se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m. La transparencia del proceso está garantizada por la supervisión de delegados de Coljuegos y la Secretaría de Gobierno. Los interesados pueden seguir la transmisión en directo por el Canal Uno. Asimismo, los resultados se publican minutos después en las redes sociales oficiales del operador y en los tableros de resultados de la red SuperGIROS.



¿Cómo reclamar su premio?

Si usted es uno de los afortunados ganadores de este 22 de abril, debe tener en cuenta los siguientes pasos:



Premios de baja cuantía: Pueden ser reclamados directamente en los puntos de venta autorizados presentando el tiquete original y su documento de identidad.

Pueden ser reclamados directamente en los puntos de venta autorizados presentando el tiquete original y su documento de identidad. Premios mayores: Si el monto supera los topes de retención en la fuente, deberá dirigirse a las sedes administrativas de los concesionarios (Su Red o SuperGIROS). Es indispensable que el tiquete esté en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Además, se debe presentar la cédula de ciudadanía original y una copia ampliada.

Si el monto supera los topes de retención en la fuente, deberá dirigirse a las sedes administrativas de los concesionarios (Su Red o SuperGIROS). Es indispensable que el tiquete esté en perfecto estado, sin tachaduras ni enmendaduras. Además, se debe presentar la cédula de ciudadanía original y una copia ampliada. Impuestos: Tenga presente que, de acuerdo con la normativa nacional, los premios de juegos de azar están sujetos a una retención del 20% por concepto de Ganancias Ocasionales.

Operado por Corredor Empresarial S.A., el Super Astro nació como una respuesta innovadora al chance tradicional, buscando captar a un público que cree en la astrología. Desde su lanzamiento, ha logrado consolidarse no solo por la cuantía de sus premios, sino por su aporte al país. Por ley, un porcentaje significativo de las apuestas se transfiere al sector salud, contribuyendo al bienestar de millones de colombianos.



Su modelo de "contrapartida" asegura que cada apostador reciba su premio íntegro según lo jugado, sin depender de cuántos otros ganadores existan en el mismo sorteo.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.