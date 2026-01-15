Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores

Este jueves, 15 de enero de 2026, se realizan dos de los sorteos más esperados del país: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambos se transmiten a las 10:30 p. m. La Lotería del Quindío se emite por Telecafé y sus plataformas digitales oficiales (Facebook Live y YouTube Live), mientras que la Lotería de Bogotá se transmite por Canal 1 y sus canales digitales.
Resultados de la Lotería de Bogotá 15 de enero de 2026
- Número ganador: 3649
- Serie: 188
El premio mayor es de $10.000 millones, además del premio principal, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, lo que aumenta las oportunidades de ganar incluso si no se aciertan todas las cifras exactas.
Premios secos de la Lotería de Bogotá
- 1 premio de $1.000 millones
- 2 premios de $500 millones cada uno
- 3 premios de $200 millones cada uno
- 6 premios de $50 millones cada uno
- 10 premios de $20 millones cada uno
- 30 premios de $10 millones cada uno
Sumando el premio mayor, el plan de premios alcanza un total aproximado de $34.000 millones, distribuidos en diferentes categorías para ofrecer múltiples oportunidades a los jugadores en todo el país a través de los puntos de venta autorizados.
Además, la Lotería de Bogotá funciona con un sistema sencillo y accesible. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van del 0000 al 9999, y una serie de tres dígitos, que en los sorteos ordinarios se encuentra entre 000 y 449.
Resultados de la Lotería del Quindío 15 de enero de 2026
- Número ganador: 4310
- Serie: 022
El premio mayor alcanza $2.000 millones y el plan total de premios distribuye $9.600 millones, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar. Además del premio principal, se entregan premios secos y por aproximación, lo que permite que los jugadores tengan posibilidades incluso si no aciertan el número completo.
Premios secos de la Lotería del Quindío:
- 1 seco de $300 millones
- 2 secos de $200 millones cada uno
- 3 secos de $100 millones cada uno
- 8 secos de $50 millones cada uno
- 10 secos de $20 millones cada uno
- 20 secos de $10 millones cada uno
Premios por aproximación:
- Última cifra del mayor: $107.314
- Dos primeras o dos últimas cifras: $800.000
- Tres primeras o tres últimas cifras: $16.000.000
- Dos primeras y última cifra: $16.000.000
- Premio mayor con cifras combinadas: $24.000.000
¿Cómo participar en las loterías de Bogotá y del Quindío?
Para los interesados, existen dos modalidades:
- Compra física: en puntos de venta autorizados en todo el país.
- Compra en línea: a través de las páginas oficiales de cada lotería. En esta opción, el jugador se registra, elige número y serie, paga con tarjeta o PSE, y recibe confirmación de su billete.
Precios:
- Lotería del Quindío: fracción $3.000; billete completo $12.000
- Lotería de Bogotá: fracción $6.000; billete completo (tres fracciones) $18.000
Cada billete incluye cuatro cifras y una serie. Si se compra el billete completo, se gana el premio total, si se compra una fracción, el premio se paga proporcionalmente.
HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co