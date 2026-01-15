En vivo
MARÍA CORINA MACHADO
ACCIDENTE EN BOGOTÁ
YEISON JIMÉNEZ
VISAS DE INMIGRANTES
DÍA SIN CARRO
LUIS DÍAZ

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores

Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores

Este jueves 15 de enero, los sorteos de la Lotería de Bogotá y del Quindío entregan cifras millonarias para los ganadores.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 15 de ene, 2026
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío último sorteo jueves 15 de enero: números ganadores
Resultados Lotería de Bogotá y del Quindío -
Lotería de Bogotá y del Quindío - Canva

Este jueves, 15 de enero de 2026, se realizan dos de los sorteos más esperados del país: la Lotería de Bogotá y la Lotería del Quindío. Ambos se transmiten a las 10:30 p. m. La Lotería del Quindío se emite por Telecafé y sus plataformas digitales oficiales (Facebook Live y YouTube Live), mientras que la Lotería de Bogotá se transmite por Canal 1 y sus canales digitales.

Resultados de la Lotería de Bogotá 15 de enero de 2026

  • Número ganador: 3649
  • Serie: 188

El premio mayor es de $10.000 millones, además del premio principal, la Lotería de Bogotá cuenta con un amplio plan de premios que incluye premios secos y aproximaciones, lo que aumenta las oportunidades de ganar incluso si no se aciertan todas las cifras exactas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Premios secos de la Lotería de Bogotá

  • 1 premio de $1.000 millones
  • 2 premios de $500 millones cada uno
  • 3 premios de $200 millones cada uno
  • 6 premios de $50 millones cada uno
  • 10 premios de $20 millones cada uno
  • 30 premios de $10 millones cada uno

Sumando el premio mayor, el plan de premios alcanza un total aproximado de $34.000 millones, distribuidos en diferentes categorías para ofrecer múltiples oportunidades a los jugadores en todo el país a través de los puntos de venta autorizados.

Además, la Lotería de Bogotá funciona con un sistema sencillo y accesible. Cada billete está compuesto por cuatro cifras, que van del 0000 al 9999, y una serie de tres dígitos, que en los sorteos ordinarios se encuentra entre 000 y 449.

Resultados de la Lotería del Quindío 15 de enero de 2026

  • Número ganador: 4310
  • Serie: 022

El premio mayor alcanza $2.000 millones y el plan total de premios distribuye $9.600 millones, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar. Además del premio principal, se entregan premios secos y por aproximación, lo que permite que los jugadores tengan posibilidades incluso si no aciertan el número completo.

Premios secos de la Lotería del Quindío:

  • 1 seco de $300 millones
  • 2 secos de $200 millones cada uno
  • 3 secos de $100 millones cada uno
  • 8 secos de $50 millones cada uno
  • 10 secos de $20 millones cada uno
  • 20 secos de $10 millones cada uno

Premios por aproximación:

  • Última cifra del mayor: $107.314
  • Dos primeras o dos últimas cifras: $800.000
  • Tres primeras o tres últimas cifras: $16.000.000
  • Dos primeras y última cifra: $16.000.000
  • Premio mayor con cifras combinadas: $24.000.000

¿Cómo participar en las loterías de Bogotá y del Quindío?

Para los interesados, existen dos modalidades:

  • Compra física: en puntos de venta autorizados en todo el país.
  • Compra en línea: a través de las páginas oficiales de cada lotería. En esta opción, el jugador se registra, elige número y serie, paga con tarjeta o PSE, y recibe confirmación de su billete.

Precios:

  • Lotería del Quindío: fracción $3.000; billete completo $12.000
  • Lotería de Bogotá: fracción $6.000; billete completo (tres fracciones) $18.000

Cada billete incluye cuatro cifras y una serie. Si se compra el billete completo, se gana el premio total, si se compra una fracción, el premio se paga proporcionalmente.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

Relacionados

Loterías

Lotería del Quindío

Lotería de Bogotá

