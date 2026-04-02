Resultados de la Caribeña Día hoy, jueves 2 de abril de 2026: números ganadores

Hoy jueves festivo, 2 de abril de 2026, miles de apostadores en Colombia están atentos al sorteo diario de Caribeña Día, programado para las 2:30 p. m. La expectativa se centra en conocer los números ganadores y la quinta cifra, que permite aumentar el valor del premio en caso de coincidencia total con el boleto adquirido.

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El sorteo de Caribeña Día se realiza todos los días del año, incluidos domingos y festivos, y se transmite en vivo a través de YouTube y canales oficiales de los operadores autorizados. Para este jueves 2 de abril, los números ganadores se definirán durante la transmisión en tiempo real, asegurando transparencia y confiabilidad en la extracción.



Resultados Caribeña Día último sorteo 2 de abril de 2026

Número ganador: 3418

3418 Quinta cifra: 1

Es fundamental que los apostadores conserven sus tiquetes en buen estado y sin alteraciones, ya que el comprobante es el único documento válido para reclamar premios. La coincidencia exacta del número y la quinta cifra determina el valor final del premio.



Cómo participar y modalidades de apuesta

Los interesados pueden adquirir sus tiquetes en puntos autorizados o a través de plataformas digitales habilitadas, eligiendo un número de cuatro cifras entre 0000 y 9999 y definiendo el valor de la apuesta, que puede oscilar entre $500 y $10.000 pesos colombianos.

Entre las principales modalidades de Caribeña Día se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno: premio por acertar el número completo en orden exacto.

Cuatro cifras combinado: permite ganar si se aciertan las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo y combinado: acierto de las tres últimas cifras en orden exacto o cualquier orden.

Dos cifras o “pata”: acierto de las dos últimas cifras en orden exacto.

Una cifra o “uña”: acierto de la última cifra del número ganador.

La modalidad seleccionada al momento de comprar el tiquete determina la manera en que se puede recibir el premio.



Reclamación de premios

Para premios inferiores a 48 UVT, los ganadores deben presentar el tiquete original, su documento de identidad y una copia legible de la cédula. Para montos entre 48 y 181 UVT, se exige diligenciar el formulario SIPLAFT. En premios iguales o superiores a 182 UVT, se requiere adicionalmente una certificación bancaria vigente. Los pagos mayores se realizan mediante transferencia electrónica, generalmente en un plazo de ocho días hábiles.



Con este sorteo de Caribeña Día del jueves 2 de abril de 2026, el chance diario continúa consolidándose como una de las apuestas más populares en Colombia, manteniendo la ilusión de miles de jugadores que esperan que su combinación resulte favorecida.



HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co