Ricardo Roa dice que no renunciará a la presidencia de Ecopetrol

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dijo que no renunciará a su cargo. Lo manifestó poco antes de que empezara la asamblea de accionistas de la compañía estatal, que se adelanta este viernes 27 de marzo.
Cuando iba a comenzar el evento, algunos de los asistentes empezaron a gritar “fuera”, al parecer, en referencia al cuestionado funcionario, que recientemente fue imputado por tráfico de influencias.
No obstante, Ricardo Roa expresó antes del encuentro que siempre ha estado tranquilo sobre sus procesos judiciales y por eso no pensaba abandonar su cargo.
Noticia en desarrollo.