Petro defiende a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, luego de que sindicato pidiera su salida

Luego de que la Unión Sindical Obrera de la Industria del petróleo (USO) solicitara la salida de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol, debido a las múltiples investigaciones que hay en su contra, el presidente Gustavo Petro se refirió al tema en su cuenta de X, e indicó que "este no es el momento de quiebres gerenciales". Asimismo, añadió que "hay que cumplir el programa hasta el último día".

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Roa fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de influencias. Según el ente acusador, entre septiembre y octubre de 2024, el presidente de Ecopetrol utilizó su posición “para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera” en un contrato de regasificación. Mancera, por otro lado, le había vendido un apartamento a Roa por un precio más económico que el estipulado, pues el inmueble tenía un valor de $2.727 millones, y él lo compró a $1.800 millones.

Asimismo, es investigado por la presunta violación de topes electorales en su rol de gerente de campaña del Pacto Histórico que llevó al presidente Gustavo Petro a la Presidencia en 2022. Para la USO, "la percepción de los empleados, accionistas, comunidades e inversionistas a nivel nacional e internacional se ha derrumbado dado los cuestionamientos hacia Ricardo Roa Barragán, lo cual ha afectado la reputación de la compañía".



El sindicato afirmó en un comunicado que "la imagen que proyecta hoy Ecopetrol y la percepción reputacional no corresponde a los valores y comportamientos que por años han sido los ideales para esta organización". Por tal razón, solicitan "de manera inmediata" que la Junta Directiva aparte del cargo a Roa como presidente. De lo contrario, convocaron "a la movilización nacional por la defensa del patrimonio más importante del pueblo colombiano".



Petro defiende a Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol

Luego del pronunciamiento del sindicato, el presidente Petro afirmó: "La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo". De igual manera, dijo que si Roa "metió las manos, es de la justicia". Sin embargo, cree que "este no es el momento de quiebres gerenciales" en la compañía.



"Hay que cumplir el programa hasta el último día y estar vigilantes del cuidado del dinero. Hasta el momento hay dos testigos que conocí personalmente, a uno lo separé de inmediato de la campaña porque lo califico de estafador (...) El otro quería tumbar a Roa para ser él el nuevo presidente. Ese tipo de personas no sirve".

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Finalizó su mensaje afirmando: "Hoy hay que salvar la sostenibilidad de Ecopetrol como empresa de energías limpias, apenas pase el conflicto de Irán el precio se derrumba. La sostenibilidad de la clase obrera depende de la magnitud de la conversión en energías limpias, inteligencia artificial y transmisión del grupo Ecopetrol, y de la reconversión laboral de sus trabajadores que pasa por la negociación con la empresa, de lo contrario el negacionismo uribista va a echar a miles de trabajadores del carbón y del petróleo".

LAURA VALENTINA MERCADO

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