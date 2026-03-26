Si Roa sigue siendo presidente de Ecopetrol, USO dice que podría “afectar producción de combustible"

La junta directiva de Ecopetrol se reunirá el 30 de marzo, por tercera vez, para discutir el futuro de Ricardo Roa como presidente de la compañía por la reciente imputación de la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias, lo que ha generado una creciente preocupación sobre los efectos legales y las reputaciones que esto tendría precisamente para la petrolera estatal. (Lea también: La USO pide renuncia de Ricardo Roa a presidencia Ecopetrol tras testimonio sobre apartamento)

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El presidente Gustavo Petro defendió a Roa y cuestionó a la USO, sindicato de Ecopetrol, que advirtió una movilización si mantienen al funcionario en el puesto, pese al proceso que enfrenta por supuestamente utilizar su posición “para solicitarle a Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, beneficiar al señor Juan Guillermo Mancera” en un contrato de regasificación. Este último le había vendido un apartamento al imputado por un precio más económico que el estipulado, pues el inmueble tenía un valor de $2.727 millones y él lo compró en $1.800 millones.

El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio del sindicato y dijo: "La USO puede moverse y está en su derecho, pero no me parece bien una alianza entre el movimiento obrero y su organización convertida en empresa de tercerización y el uribismo que se juntan ahora para lo mismo".



Tras esta declaración, Martín Ravelo, presidente de la USO, le dijo a Noticias Caracol que “lamentamos las posiciones del compañero presidente de la República y abogamos para que él en su condición de presidente respete la autonomía de la organización sindical, pero también respete la autonomía del órgano corporativo representado en la junta directiva de Ecopetrol para que se puedan tomar decisiones que hagan prevalecer el interés de Ecopetrol como el patrimonio público más importante que tenemos los colombianos y las colombianas”.



El paro anunciado por la USO si Ricardo Roa sigue siendo presidente de Ecopetrol

Ravelo indicó que habrá “movilización nacional si Ricardo Roa no es apartado de su cargo como presidente. Hemos venido insistiendo de cara al país en la urgencia de que la junta directiva de Ecopetrol tome una decisión. Sabemos de buena fuente que ya hay cuatro constancias al interior del órgano corporativo que están alineadas con la exigencia que nosotros hemos venido haciendo. Aspiramos que los nueve miembros de este órgano de la junta directiva de Ecopetrol autónomamente, de forma independiente, tomen una decisión que no sea otra que la de apartar del cargo al presidente Ricardo Roa en virtud del grave impacto reputacional que esta situación viene teniendo para Ecopetrol, que se puede convertir en catastrófica si las agencias federales estadounidenses intervienen a nuestra empresa”.



Pero advirtió que si Roa no es retirado “no descartamos, por supuesto, que además de la afectación a las labores, también nos corresponda recurrir a la afectación de la producción de los combustibles en el país para defender a nuestra empresa”.

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Y explicó: “La Unión Sindical Obrera representa a los trabajadores en los campos de producción, en los sistemas de transporte y en las refinerías. Si nosotros, en el marco de nuestra autonomía, orientamos a nuestras bases a la afectación del transporte de crudo, de la producción de crudo, de la refinación de estas cargas en las refinerías, pues lo haremos con la bandera exclusiva de defender la estabilidad de nuestra empresa”.

Su labor, precisó, ha dado ganancias a la empresa que “en los últimos 5 años acumulan más de 180 billones de pesos, que son riqueza que se le genera a la nación a través del trabajo que desarrollamos todos los días al interior de Ecopetrol, y eso toca preservarlo y priorizarlo por encima de intereses políticos o de sesgos ideológicos”.

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“Nosotros hoy estamos priorizando en nuestra agenda la defensa de Ecopetrol e insistimos al órgano corporativo, a la junta directiva de Ecopetrol para que tomen una decisión coherente”, enfatizó el presidente de la USO.

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