Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Segundo crucero de lujo empezará a navegar el río Magdalena: ¿cómo es y cuánto cuesta viajar en él?

Segundo crucero de lujo empezará a navegar el río Magdalena: ¿cómo es y cuánto cuesta viajar en él?

La cadena de cruceros de río Ama Waterways anunció que un segundo navío continuará con esta estrategia de incentivar el turismo fluvial en el río Magdalena. Así son sus lujosas instalaciones.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 27 de oct, 2025
Noticias Caracol (32).jpg
El navío cuenta con lujosas habitaciones y excelentes ofertas gastronómicas. -
Foto: Ama Waterways

