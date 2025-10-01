SIC abre investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live

La fiebre por los conciertos internacionales en Colombia ha dejado una secuela de inconformidades que hoy ponen en la mira a las empresas responsables de su organización. La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció una investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live, luego de recibir quejas por supuestas irregularidades en la venta de entradas y por cambios no comunicados en los shows de Silvio Rodríguez programados para finales de octubre y comienzos de noviembre en Bogotá.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Este anuncio se suma a la reciente polémica que desató la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, hecho que evidenció la fragilidad de la industria de espectáculos en el país. El rapero estadounidense había incluido a Bogotá en su gira sudamericana, pero el evento se vino abajo por problemas logísticos y de permisos. La noticia, confirmada a pocos días del espectáculo, dejó a miles de fanáticos frustrados y abrió la discusión sobre la falta de garantías en la organización de conciertos de gran formato.

Así mismo, otro suceso que impulsó a iniciar la investigación fueron las presuntas irregularidades en la venta de boletas y cambios no informados relacionados con los conciertos del cantautor cubano Silvio Rodríguez, programados para el 31 de octubre y 2 de noviembre en Bogotá.



Una industria en deuda con el público

El caso de Lamar no solo golpeó la expectativa cultural del año, sino que también puso en evidencia un patrón: la desinformación hacia los compradores. La SIC busca establecer si, tanto en este como en otros eventos, las empresas fallaron en su obligación de explicar claramente las condiciones de compra, las políticas de devolución y los cambios en la programación.



Aunque las empresas organizadoras han prometido reembolsos totales, incluyendo el valor del servicio cobrado por la tiquetera, el malestar ya está instalado. A ello se suma el riesgo de fraude en redes sociales, donde páginas falsas aprovechan el desconcierto de los fanáticos para intentar estafarlos.



¿Quién responde por los consumidores?

Lo que está en juego no es solo el dinero de los asistentes, sino la confianza en un mercado que crece a pasos agigantados. Bogotá se ha posicionado como plaza clave en las giras latinoamericanas, pero las fallas en la organización amenazan con restarle credibilidad al circuito.

Publicidad

La actuación de la SIC refuerza su papel como vigilante de los derechos del consumidor, aunque persiste la duda de fondo: ¿hasta qué punto los organizadores están preparados para asumir la responsabilidad que implica traer artistas de talla mundial?

La investigación apenas comienza, pero la expectativa es clara: que los errores recientes sirvan como punto de quiebre para que los futuros espectáculos se gestionen con mayor transparencia, planeación y respeto hacia el público que sostiene esta industria.

Publicidad

La SIC abrió investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live por fallas en venta y cambios no informados en conciertos de Silvio Rodríguez, y averigua motivos de la cancelación del show de Kendrick Lamar en Bogotá. #SilvioRodríguez #kendricklamar pic.twitter.com/t9MxPHCw3G — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) October 1, 2025

NOTICIAS CARACOL