Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / SIC abre investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live

SIC abre investigación contra Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live

La investigación llega luego de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar y cambios en la venta de la boletería de Silvio Rodríguez.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 1 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
SIC investigará a productoras de conciertos
Tomado de redes.

