Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

El Dorado Noche vuelve a captar la atención de miles de apostadores en Colombia que aguardan por los resultados de este popular chance en su edición del fin de semana. A continuación, puedes verificar las cifras que correspondieron al sorteo de esta jornada y conocer las pautas clave para efectuar el cobro de tu incentivo monetario de forma segura.



Resultados Dorado Noche, último sorteo hoy domingo 2 de agosto de 2026

Los sorteos de fin de semana del Dorado Noche se llevan a cabo bajo la supervisión de las autoridades competentes para garantizar la transparencia en la distribución de las bolsas de premios. Para la edición de este domingo, las balotas seleccionadas fueron las siguientes:



Número ganador: 5516

5516 La "Quinta" cifra: 3

Si la combinación de tu tiquete coincide exactamente con el orden emitido por la tómbola oficial, tu boleto se acredita como el ganador de la jornada. Para los apostadores habituales del Dorado Noche, el procedimiento de validación requiere revisar detenidamente el tiquete físico o digital emitido por el punto de venta autorizado. Cada una de las cifras impresas en el comprobante debe contrastarse en el mismo orden de izquierda a derecha.



Revisa que el papel no presente tachaduras, enmiendas ni alteraciones en su superficie.

Comprueba que la fecha impresa en el boleto corresponda exactamente al día del sorteo.

Confirma que el código de barras y el número de serie del tiquete sean perfectamente legibles.

Acércate a una agencia oficial de la red autorizada para pasar el boleto por la terminal de verificación tecnológica.

Requisitos y pasos para cobrar un premio del chance en Colombia

El trámite para hacer efectivo el dinero de un tiquete premiado en el Dorado Noche varía en función del monto obtenido. Las empresas comercializadoras de juegos de suerte y azar establecen un protocolo obligatorio para verificar la identidad del tenedor legítimo del comprobante. Para reclamar el incentivo económico, el usuario debe presentar la siguiente documentación en los puntos de atención habilitados:



Tiquete original de la apuesta en perfecto estado de conservación.

Documento de identidad original y una copia legible por ambas caras (Cédula de Ciudadanía o Extranjería).

Formulario de cobro de premios debidamente diligenciado, el cual es facilitado por la red distribuidora para montos elevados.

Si el monto supera un tope determinado por la empresa concesionaria, el trámite deberá gestionarse directamente en las sedes administrativas principales o mediante entidades bancarias prestadoras del servicio de pago.



Retenciones de ley y gravámenes a los premios de suerte y azar

En el territorio colombiano, los premios obtenidos mediante juegos de suerte y azar están sujetos a las disposiciones tributarias fijadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Al momento de realizar el desembolso del dinero, las empresas operadoras aplican los descuentos estipulados por la normativa vigente.



Ganancias ocasionales: Las sumas que superen los topes mínimos fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT) están gravadas con una tarifa del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales.

Las sumas que superen los topes mínimos fijados en Unidades de Valor Tributario (UVT) están gravadas con una tarifa del 20% por concepto de impuesto a las ganancias ocasionales. Impuesto a las ventas (IVA): Aplica al momento de realizar la transacción comercial del tiquete de apuesta.

Aplica al momento de realizar la transacción comercial del tiquete de apuesta. Descuentos adicionales: Se efectúa la retención en la fuente directamente sobre el valor bruto obtenido antes de transferir los fondos al ciudadano beneficiario.

Adquirir tiquetes del Dorado Noche en establecimientos o plataformas autorizadas garantiza el respaldo jurídico del boleto y el pago efectivo de los incentivos. La regulación del sector está bajo la supervisión de Coljuegos, la entidad encargada de administrar y fiscalizar los juegos de suerte y azar en el país.

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El juego legal asegura que un porcentaje sustancial de los ingresos recaudados por las apuestas se destine a la financiación del sistema de salud pública de los colombianos. Consultar la red de distribuidores avalados previene fraudes, protege la inversión del consumidor y certifica que los sorteos cuenten con todas las garantías de transferencia y auditoría legal.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

