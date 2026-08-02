Resultados de Caribeña Día hoy, domingo 2 de agosto de 2026: números ganadores

La Caribeña Día realiza este domingo 2 de agosto de 2026 una nueva edición de su sorteo diario, una modalidad de chance que se juega todos los días del año en Colombia. Una vez finaliza la extracción oficial, el operador publica el número ganador y la quinta cifra a través de sus canales autorizados para que quienes registraron una jugada puedan verificar si la combinación coincide con la anunciada.

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Antes de iniciar cualquier trámite relacionado con el cobro de un premio, se recomienda verificar cuidadosamente que las cuatro cifras del tiquete coincidan exactamente con el número ganador. En las modalidades que incluyen la quinta balota, también es importante confirmar ese dato, ya que hace parte del resultado oficial del sorteo.

Resultados de Caribeña Día del 2 de agosto de 2026

Una vez finalice la extracción correspondiente a este domingo, estos serán los resultados oficiales de la jornada:



Número ganador: Por definir

Por definir Quinta cifra: Por definir

¿Cómo funciona Caribeña Día?

Caribeña Día hace parte de las apuestas permanentes o chance. Para participar, cada persona debe seleccionar una combinación de cuatro cifras comprendida entre el 0000 y el 9999, definir el valor de la apuesta y registrarla en un punto de venta autorizado o mediante las plataformas habilitadas por el operador.



Las apuestas pueden realizarse desde $500 y hasta $10.000, según las condiciones establecidas para esta modalidad. Durante la extracción se obtiene un número ganador de cuatro cifras y una quinta balota complementaria, utilizada en las modalidades del juego que contemplan esta opción.



El comprobante entregado al momento de registrar la jugada constituye el único documento válido para verificar los resultados y en caso de obtener un premio, iniciar el proceso de reclamación.

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Modalidades de juego disponibles

Caribeña Día ofrece diferentes formas de participación, dependiendo del tipo de apuesta registrada.

Entre las principales modalidades se encuentran:



Cuatro cifras directo o superpleno.

Cuatro cifras combinado.

Tres cifras directo.

Tres cifras combinado.

Dos cifras o "pata".

Una cifra o "uña".

Quinta balota, disponible para las modalidades que la incluyen.

Cada modalidad cuenta con reglas específicas de premiación, por lo que es recomendable revisar cuidadosamente la información registrada en el comprobante antes de verificar los resultados oficiales.

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¿Cómo reclamar un premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del valor obtenido. En todos los casos será indispensable conservar el tiquete original en buen estado y presentar un documento de identidad vigente.

De manera general:



Premios inferiores a 48 UVT: se requiere el comprobante original y una copia del documento de identidad.

se requiere el comprobante original y una copia del documento de identidad. Premios entre 48 y 181 UVT: además de los documentos anteriores, debe diligenciarse el formulario SIPLAFT.

además de los documentos anteriores, debe diligenciarse el formulario SIPLAFT. Premios iguales o superiores a 182 UVT: también será necesario presentar una certificación bancaria vigente, expedida con una antigüedad no mayor a 30 días, para que el pago pueda efectuarse mediante transferencia electrónica.

Los premios que superen los topes establecidos por la legislación colombiana están sujetos a las retenciones tributarias correspondientes por concepto de ganancias ocasionales.

¿Cuál es el plazo para reclamar un premio?

Los ganadores disponen de un año contado a partir de la fecha del sorteo para adelantar el proceso de reclamación. Una vez transcurre ese plazo, el derecho a cobrar el premio expira conforme a la normatividad vigente.

Las autoridades también recomiendan consultar los resultados únicamente mediante los canales oficiales, conservar el comprobante en buen estado y evitar compartir fotografías completas del tiquete en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Estas medidas ayudan a proteger la información de la jugada y a prevenir posibles fraudes durante el proceso de verificación y reclamación.

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Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.