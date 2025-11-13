Subsidio para pagar arriendo en Bogotá otorga hasta $882.500 mensuales: ¿quiénes pueden solicitarlo?

Uno de los gastos mensuales que más afecta el bolsillo de los trabajadores colombianos es el pago del canon de arrendamiento de su vivienda. Este costo, que varía según la ubicación, las comodidades y el tamaño, puede convertirse en una carga pesada. Por esta razón, reunir el dinero mes a mes para cumplir con esta obligación es un desafío para muchas personas, especialmente en temporadas como fin de año, cuando los gastos por las fiestas decembrinas se incrementan.

Ante esta situación, y aunque pocos lo saben, existe un alivio para ciertos arrendatarios que residen en Bogotá y necesitan apoyo para cubrir este gasto. Se trata del programa Arrendamiento Temporal Solidario, al cual pueden acceder hogares de la capital que cumplan con requisitos específicos.

Con esta ayuda, las familias beneficiarias pueden recibir un subsidio de hasta $882.570 (0,62 SMMLV) mensual, entregado durante seis meses, lo que representa un respiro significativo para su economía.



Focalización y convocatorias

Los principales hogares seleccionados son aquellos que atraviesan condiciones específicas de vulnerabilidad y que se postulan de manera adecuada. Es crucial tener en cuenta que este programa abre convocatorias cada cierto tiempo y no permanece abierto a inscripciones de manera constante.

"El programa de Arrendamiento Temporal Solidario es un subsidio distrital en dinero que se entrega a hogares beneficiarios, por una única vez, destinado a cubrir total o parcialmente el canon de arrendamiento mensual de una vivienda en Bogotá", explica la Secretaría de Hábitat de la ciudad.La convocatoria más reciente de este programa se realizó durante la última semana de septiembre de 2025. Aunque ya cerró, esta información aclara los requisitos y el procedimiento que los hogares interesados deberán seguir en un próximo anuncio.



Criterios de priorización

Inicialmente, los interesados deben saber que el programa prioriza a los siguientes grupos:

Víctimas del conflicto armado.

Personas con discapacidad.

Víctimas de emergencias o desastres ocurridos en los últimos cinco años.

Cuidadoras cabeza de hogar que asisten a otra persona dependiente.

Recuperadores de residuos reciclables inscritos en el RURO de la UAESP.

Requisitos de postulación

Los requisitos generales para realizar la postulación son:

El jefe o la jefa del hogar aspirante debe ser mayor de edad .

. El hogar debe acreditar ingresos de hasta un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) .

. Ninguno de los integrantes del hogar interesado debe ser propietario de vivienda en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024.

en el territorio nacional, salvo las excepciones dispuestas en el Decreto Distrital 431 de 2024. Ningún integrante de la familia solicitante puede haber sido beneficiario de un subsidio distrital o familiar de vivienda ya aplicado , salvo las excepciones normativas.

, salvo las excepciones normativas. Los solicitantes, preferiblemente, deben pertenecer a alguno de los grupos poblacionales priorizados.

Documentos para la solicitud

El hogar aspirante debe presentar la documentación exigida en la convocatoria, unificada en formato PDF, en el momento oportuno.

Identificación y Conformación del Hogar Copia de las Cédulas: Un único archivo PDF con las copias de los documentos de identidad de todos los adultos que conforman el hogar. Acreditación de Ingresos Soporte de Ingresos: Un solo archivo PDF con el soporte de ingresos para cada miembro del hogar que perciba dinero.

Un solo archivo PDF con el soporte de ingresos para cada miembro del hogar que perciba dinero. Debe ser un certificado laboral vigente o una declaración de ingresos independientes (se puede usar el formato de la SDHT).

o una (se puede usar el formato de la SDHT). Debe indicar el empleo actual y el monto de los ingresos.

La fecha de expedición no debe ser mayor a 30 días. Información de la Vivienda y Arrendador Contrato de Arrendamiento: Debe estar vigente y cumplir con la Ley 820 de 2003.

Debe estar vigente y cumplir con la Ley 820 de 2003. Recibos de Servicios: Copia de los recibos de agua y energía más recientes.

Copia de los recibos de más recientes. Registro Fotográfico: Fotografías de la fachada y los espacios interiores de la vivienda.

Fotografías de la y los de la vivienda. Identificación del Arrendador: Copia de la cédula del arrendador que firma el contrato. Priorización (Si Aplica) Acreditación de Grupo Poblacional: Documento que certifique la pertenencia a un grupo poblacional priorizado (ej. certificado de discapacidad, inscripción en RURO, etc.). Datos para el Desembolso del Subsidio Certificación Bancaria del Arrendador: Se debe enviar la certificación bancaria de la cuenta donde se consignarán los recursos del subsidio y una copia de la cédula del titular de dicha cuenta.

Esta serie de documentos, unificados en un PDF, debe ser enviada a través de los enlaces dispuestos por la Secretaría de Hábitat durante el anuncio oficial. Es importante recordar que, durante la última convocatoria, solo se aceptaron 600 familias. La postulación no garantiza la asignación del subsidio, ya que los resultados finales dependen de la verificación de documentos, visitas de campo y los criterios de priorización establecidos.

