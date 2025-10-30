En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
RESTRICCIONES HALLOWEEN BOGOTÁ
DONALD TRUMP
RÍO DE JANEIRO
COMETA 3I/ATLAS
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Ley en Colombia permite desalojar a inquilinos desde primer mes de arriendo si incumplen esta regla

Ley en Colombia permite desalojar a inquilinos desde primer mes de arriendo si incumplen esta regla

Así haya firmado un contrato de arriendo por un año o más tiempo, incumplir esta norma provocará que el propietario desaloje inmediatamente al inquilino de su propiedad.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 30 de oct, 2025
Comparta en:
Ley en Colombia permite desalojar a inquilinos desde primer mes de arriendo si incumplen esta regla
Ley en Colombia permite desalojar a inquilinos desde primer mes de arriendo si incumplen regla -
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad